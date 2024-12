Seconda commissione esprime prese d’atto su Rend attività Parchi Veneti, anno 2023

La Seconda commissione consiliare permanente, presieduta da Silvia Rizzotto (Lega- LV), vicepresidente Jonatan Montanariello (Pd), alla presenza dell’assessore regionale Corazzari, ha ospitato ieri, 3 dicembre, i referenti dei Parchi regionali del Veneto per l’illustrazione e l’esame delle relazioni in merito all’attività svolta nel 2023 e alla programmazione per il 2024.

Sono quindi state votate a maggioranza, con l’astensione delle opposizioni, le prese d’atto delle Rendicontazioni presentate dall’Ente Parco Delta del Po, dalle Regole d’Ampezzo, dal Parco naturale della Lessinia, dall’Ente Parco del fiume Sile e dal Parco dei Colli Euganei (quest’ultimo ha presentato le relazioni dell’attività svolta nel 2022 e nel 2023).

