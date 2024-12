CRV – Presentato in Consiglio Veneto il ‘Kit emergenza’ per donne vittime di violenza

Il Vicepresidente del Consiglio regionale, Enoch Soranzo (FdI), ha presentato oggi a palazzo Ferro Fini il ‘Kit emergenza’, un progetto, che vede il Comune di Limena apripista, per fornire una prima assistenza alle donne costrette a fuggire improvvisamente da casa in quanto vittime di violenza.

“In occasione dell’istituzione dell’Osservatorio regionale sulla violenza contro le donne, votato di recente dall’Assemblea legislativa veneta, è stato approvato all’unanimità un mio ordine del giorno che impegna la Giunta a stipulare appositi Protocolli con i Comuni del Veneto e le Pubbliche Amministrazioni interessate per istituire ‘Kit di emergenza’, che contengono beni di prima necessità e informazioni utili, da distribuire su tutto il territorio regionale, per consentire alle donne costrette ad allontanarsi all’improvviso dalla propria abitazione di poter affrontare i primi giorni, in attesa di accedere ai Centri antiviolenza e alle Case rifugio – ha spiegato Soranzo – Questa iniziativa offre un aiuto tangibile alle donne vittime di violenza, auspicando che essa possa integrare le politiche regionali per contrastare la violenza di genere. Ringrazio il Comune di Limena che ha aperto questa strada virtuosa, che vuole lanciare un messaggio chiaro e forte di vicinanza alle donne vittime di violenza. Una iniziativa che è partita dal basso e che viene estesa a livello provinciale e regionale. Ma il grande lavoro lo dobbiamo fare noi uomini, con esempi concreti, rispettando le donne e educando i nostri figli a fare altrettanto”.

Luigi Sabatino, consigliere provinciale di Padova, ha ricordato di aver “presentato un apposito odg in Provincia, approvato all’unanimità, per reperire risorse in bilancio da investire per aiutare concretamente le vittime di violenza, garantendo 5 ‘Kit emergenza’ alle donne costrette a scappare repentinamente da casa, e altri 5 ‘Kit pediatrici’ per i loro figli minorenni. I Kit verranno consegnati ai cinque Comandi/Compagnie dei Carabinieri della Provincia di Padova, per un totale di cinquanta unità”.

Stefano Tonazzo, Sindaco del Comune di Limena, ha confidato il “grande onore di essere qui oggi perché da un nostro piccolo gesto si è scatenato un interesse che speriamo possa avere effetti concreti.

Sono orgoglioso che il mio Comune abbia fatto da apripista e soprattutto per la forte sinergia che si è creata tra la Regione del Veneto, la Provincia di Padova e il Comune che rappresento. Il ‘Kit emergenza’ è nato purtroppo dall’esperienza maturata sul territorio ed è stato consegnato alla Caserma dei Carabinieri di Limena, al Centro antiviolenza e all’Azienda ospedaliera: verrà destinato a tutte le donne, di qualsiasi provenienza e nazionalità, che vivono momenti di difficoltà, con una attenzione particolare anche per le necessità dei loro figli minori”.

Cristina Turetta, Vicesindaco e assessore ai Servizi Sociali e alla Persona del Comune di Limena, ha voluto lanciare un “messaggio chiaro alle donne vittime di violenza: esiste una forte rete di sostegno che le può proteggere in qualsiasi momento. La nostra iniziativa vuole garantire loro un supporto immediato e concreto. Il ‘Kit emergenza’ contiene beni di prima necessità, ma fornisce alle donne anche un supporto legale e psicologico”.

