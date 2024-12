Nuovi corsi Master di Geeks Academy. Borse di studio di 2.000 euro

Allora, hai deciso che direzione dare al tuo futuro?

Lo sapevi che nel 2024 le competenze in ambito Intelligenza artificiale, Data analysis, Cybersecurity, Blockchain e Tecnologie immersive 3D sono state tra le più richieste in assoluto?

Se desideri cambiare e lanciare la tua carriera in un settore in forte crescita, puoi puntare su uno dei tre corsi Master multi-specializzazione di Geeks Academy e poi scegliere tu dove lavorare.

MASTER in AI e DATA ANALYTICS

MASTER in CYBERSECURITY e CLOUD

MASTER in DIGITAL LIFE TECHNOLOGIES

Si tratta di percorsi Premium di leadership digitale, con un programma multi-specializzazione per sviluppare competenze sia di tipo tecnico che manageriale.

MASTER in AI e DATA ANALYTICS (10 mesi, part-time)

Partenza: 15 marzo 2025

Grazie alle 6 specializzazioni e alle 6 certificazioni internazionali puoi moltiplicare le tue opportunità di lavoro e scegliere l’area in cui lavorare: Artificial Intelligence, Data Analysis, Data Storytelling, Data Protection, Blockchain Data Analysis.

Ma c’è ancora altro: è incluso il modulo sulla tecnologia Blockchain, quello su Cloud Computing e l’acquisizione di competenze Agile per gestire gruppi di lavoro.

Grazie alla presenza del modulo IT Foundation il Master è adatto anche per chi parte da zero.

MASTER in CYBERSECURITY e CLOUD (10 mesi, part-time)

Partenza: 15 marzo 2025

Grazie alle 6 specializzazioni e alle 6 certificazioni internazionali puoi moltiplicare le tue opportunità di lavoro e scegliere tu l’area in cui lavorare: Ethical Hacking-Pentesting, Security analysis, Information Security, Data Protection, Osint e Malware analysis;

Ma c’è ancora altro: è incluso il modulo sulla tecnologia Blockchain, quello su Cloud Computing e l’acquisizione di competenze Agile per gestire gruppi di lavoro.

Grazie alla presenza del modulo IT Foundation il Master è adatto anche per chi parte da zero.

MASTER in DIGITAL LIFE TECHNOLOGY (10 mesi – part-time)

Partenza: 15 marzo 2025

Il primo Master di questo tipo in Europa. Un percorso pratico che ti specializza nelle tecnologie immersive. Il Visore Meta Quest 3 è incluso per i primi 6 iscritti!

Il percorso formativo che ti porta al centro dell’innovazione tecnologica, dove la Realtà Virtuale, il Metaverso e la Blockchain si incontrano per trasformare le idee in esperienze immersive e rivoluzionarie.

Il percorso include laboratori pratici di Virtual Reality, Augmented Reality e Mixed Reality e ben tre moduli di preparazione ad altrettante certificazioni internazionali in tecnologia Blockchain, Cloud Computing e metodologia Agile per gestire gruppi di lavoro.

Grazie alla presenza del modulo IT Foundation il Master è adatto anche per chi parte da zero.

Ed ecco la ciliegina sulla torta:

Il Master garantisce la partecipazione prioritaria ai Career Days-Colloqui di lavoro presso aziende partner e il Career Coaching per 5 anni.

E, soprattutto, DIMENTICA LE CLASSI POLLAIO. Max 12 partecipanti.

OFFERTA LANCIO a.a. 2024-25- Bonus 2.000 euro

Approfitta della Promozione: solo 7.950 € invece del prezzo da catalogo di: 9.950 € + iva (12.140 €) Promozione n° 1)

Borsa di studio del valore di 2.000 € per i primi 8 iscritti Promozione n° 2)

Sconto per iscrizioni anticipate

8.950 € invece di 12.140 € per le iscrizioni entro il 30 dicembre

9.450 € invece di 12.140 € per le iscrizioni entro il 30 gennaio

Non cumulabile con promozione 1)

Promozione n° 3)

Sconto importo iva per soggetti non titolari di P. iva prorogato fino a tutto a.a. 2024-2025!!

Promozione n° 4)

Se possiedi le competenze informatiche di base il percorso si riduce di 3 mesi e risparmi ulteriori 2.000 €

Richiedi il tuo bilancio delle competenze gratuito

Promozione n° 5)

Porta un Amico: per ogni amico che si iscrive ottieni una riduzione di 150 €

Garanzia Soddisfatti 100%

Se al termine del corso non ti senti preparato, potrai rivedere gratuitamente tutte le lezioni della tua classe !



Contatti Geeks Academy

Tel.: 06 48 19 141 – 02 8128 0331 – WhatsApp: +39 334 709 7451

Email: [email protected]



INFORMAZIONI GENERALI

Modalità di iscrizione e criteri di ammissione

Le iscrizioni ai corsi sono a numero chiuso per garantire una elevata qualità della didattica e dedicarti l’attenzione che meriti come studente.

Grazie alla presenza del modulo base, puoi accedere ai nostri corsi anche partendo da zero. A te chiediamo solo di portare passione e motivazione.

Modalità di pagamento e finanziamento

Puoi riservare il tuo posto nella classe versando solo la quota di iscrizione e pagare il resto fino a 24 rate mensili con il nostro partner finanziario senza alcuna spesa di istruttoria.

Formula Smart Education

La nostra didattica ti permette di studiare dove e quando vuoi, anche se lavori e hai poco tempo. Le lezioni vengono erogate in formula Live Online da docenti in presenza e sono registrate per permetterti di rivederle in streaming sulla nostra piattaforma e-learning.

Le lezioni potranno tenersi la sera (es. Martedì e Giovedì 21:00-22:40) e/o nel weekend (Sabato e/o Domenica 10:00-13:20 e/o 14:10-17:40).

Attività in presenza

Per le tipologie di corso Junior Expert e Specialist Mastery è prevista la possibilità di svolgere alcune attività, quali laboratori, conferenze e testimonianze aziendali, in presenza presso una delle nostre sedi di Roma e Milano

Piattaforma e-learning

Per lo studio individuale, avrai accesso alla nostra piattaforma e-learning dedicata dove, oltre alle registrazioni delle lezioni, troverai materiali di studio, verifiche di apprendimento monitorate dal tutor didattico e numerosi test di preparazione per gli esami di certificazione internazionale EXIN.

Diplomi e Certificazioni Internazionali EXIN

Al completamento dei corsi vengono rilasciati:

il Diploma Geeks Academy;

il Diploma Supplement, un documento bilingue in italiano e inglese che attesta le competenze acquisite secondo gli standard UE;

Il Badge Digitale; di completamento del corso abilitato per la condivisione su piattaforma Linkedin in area Licenze e Certificazioni con incluso il Credentials Check, ossia la verifica delle credenziali per confermare che possiedi i titoli dichiarati.

Le certificazioni internazionali Exin sostenute durante il corso.

Geeks Academy è sede accreditata per l’erogazione dei corsi e lo svolgimento degli esami per le certificazioni EXIN.

Docenti

I docenti Geeks Academy sono professionisti qualificati con anni di esperienza pratica nel campo delle tecnologie di cui curano la didattica.

Job Placement & Career Coaching

Le tipologie di corso Junior Expert e Specialist Mastery prevedono la partecipazione prioritaria ai Career Days, sessioni di colloqui di lavoro con le Aziende e organizzazioni Partner italiane e internazionali. Obiettivo finale dei colloqui di lavoro è l’assunzione.

Inoltre, iscrivendoti a qualsiasi percorso della Geeks Academy avrai la possibilità di usufruire gratuitamente del servizio di Career Coaching per un periodo di 5 anni dalla conclusione del corso. Il 95% dei diplomati ha trovato un nuovo impiego entro 3 mesi dalla fine del corso, e ha fatto avanzamenti di carriera entro 2 anni!

Viaggi Studio

Agli studenti in corso e ai diplomati Geeks Academy proponiamo esclusivi viaggi studio presso i principali hub internazionali della digital transformation, come Dubai, Seoul e Singapore. (quota di partecipazione da versare a parte)

Community Alumni

Iscrivendoti ai nostri corsi entrerai di diritto nella community degli Alumni Geeks Academy.



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Geeks Academy Europe S.R.L.