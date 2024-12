Connessione e azione: istituzioni e imprese italiane dialogano a Bruxelles

La piattaforma ConnAct nasce con l’obiettivo di favorire il dialogo sulle sfide economiche, finanziarie e sociali che interessano l’Europa, definendo priorità di azione comuni

Il 1° dicembre ha avuto inizio il nuovo mandato legislativo della Commissione europea. Il Collegio dei Commissari, guidato dalla presidente Ursula von der Leyen, è chiamato a definire le priorità da affrontare nel quinquennio 2024-2029 col fine di definire le linee strategiche per rafforzare l’Europa.

La necessità di incentivare l’incontro e confronto tra associazioni di categoria e imprese, insieme agli europarlamentari italiani e ai funzionari dell’Unione europea è dunque urgente, ed è in questo contesto che si colloca “Il Sistema Italia nella nuova Legislatura Ue”, appuntamento realizzato in collaborazione con il Parlamento europeo e organizzato da ConnAct, in calendario il 15 gennaio 2025 a Bruxelles. L’obiettivo è quello di creare opportunità di confronto per tracciare insieme il perimetro di istanze e priorità da far convergere nelle linee strategiche condivise e funzionali al Sistema Italia. È un’occasione unica, che per la prima volta vede 35 tra aziende e associazioni di categoria unite nel portare le istanze e gli interessi del nostro Paese all’attenzione delle istituzioni europee.

Dopo i saluti istituzionali e la sessione plenaria introduttiva, i partecipanti potranno seguire i panel sulle diverse tematiche: Mobility & Logistics, Energy, Agrifood & Pharma, Net & Tech, Industry & Market, Finance & Insurance, Defence & Security, Media. Occasioni utili per approfondire gli argomenti al centro dell’agenda Ue e capire come difendere gli interessi di tutte le parti creando sinergie tra gli attori presenti.

ConnAct, nome che nasce dall’unione di Connection e Action, è un evento annuale che parte dalla necessità di un confronto aperto tra decisori pubblici e privati, per costruire una rotta comune su istanze diverse e affrontare insieme le sfide economiche, finanziarie e sociali.

Il richiamo all’azione, evidenziato nel verbo “act”, invita a mettere in pratica le linee strategiche condivise, per trasformare le decisioni in risultati tangibili e positivi per il futuro.