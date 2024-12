Presidente Ciambetti riceve rappresentanti veneti Fijlkam

Il Presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti ha ricevuto oggi a Palazzo Ferro-Fini una rappresentanza veneta della Fijlkam, la Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali, guidata da Daniele Mainenti, responsabile della squadra veneta di Kata. “I recenti e brillati risultati ottenuti dalla squadra veneta, culminati nell’Oro nel Campionato italiano Kata a squadre per Regioni mettono il sigillo ad una stagione punteggiata da successi e riconoscimenti. In questi anni il gruppo di atleti veneti ha dimostrato una determinazione non comune: merito anche di validissimi insegnanti che hanno saputo far crescere uno sport dal quale si può imparare molto e che aiuta non solo nella crescita personale ma anche nella relazione con gli altri”, ha affermato Ciambetti. “Se negli sport ingiustamente definiti minori – minori perché non hanno spazio nei giornali e nelle televisioni, ma non per qualità e importanza del gesto atletico – il nostro paese occupa un posto di primo piano a livello internazionale lo deve proprio all’impegno e al sacrificio sostenuto da tante piccole società, allenatori, atleti e famiglie. Non si arriva ai vertici mondiali, europei e nazionali senza un durissimo lavoro e tanta passione. Proprio per questo i miei complimenti a tutti gli atleti e allenatori della squadra veneta sono ancora più sentiti. Lo sport fa crescere, senza dubbio: quello in cui dobbiamo impegnarci tutti è il fatto di dare il giusto riconoscimento e la giusta importanza ad ogni sport, senza distinzioni né classifiche di prestigio o visibilità”, ha concluso il Presidente.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO