Seconda commissione dà ok su contributi per sostenere distaccamenti volontari Vigili del Fuoco

La Seconda commissione consiliare permanente, presieduta da Silvia Rizzotto (Lega- LV), vicepresidente Jonatan Montanariello (Pd), alla presenza dell’assessore regionale Bottacin, ha espresso parere favorevole sulla PAGR 459, ovvero il provvedimento della Giunta regionale avente per oggetto “Bando 2024 per la concessione di contributi alle associazioni finalizzate al sostegno e alla promozione dei distaccamenti volontari dei Vigili del fuoco e ai Comuni sedi dei distaccamenti, per l’acquisizione di mezzi e dotazioni tecniche e per interventi sulle sedi dei distaccamenti”. Contestualmente all’espressione del parere favorevole, la commissione ha dato alcune indicazioni all’Esecutivo regionale. Il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ‘Codice della Protezione civile’, all’art. 10 individua ‘il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco quale componente fondamentale nonché struttura operativa del Servizio nazionale della Protezione civile’. E la Regione del Veneto, con L.R. 10/2018 ‘Norme per il sostegno e la valorizzazione del personale dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco operativi nella Regione Veneto’, ha riconosciuto il ruolo e l’azione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, prevedendo il sostegno e la valorizzazione dei distaccamenti volontari operanti nel territorio. I contributi concessi, relativi al Bando 2024, ammontano complessivamente a 210 mila euro.

