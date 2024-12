REPLY: Siemens e Roboverse Reply automatizzano i processi di ispezione con robot mobili

Roboverse Reply, società del Gruppo Reply focalizzata su scenari di integrazione robotica, ha sviluppato una soluzione end-to-end per processi di ispezione AI-driven in ambienti industriali insieme a Siemens, azienda leader nel settore tecnologico. Sfruttando “COMOS Mobile Worker” di Siemens, un’applicazione utilizzata dalle aziende per pianificare ed eseguire le missioni dei tecnici di assistenza, è possibile automatizzare complesse attività di manutenzione industriale utilizzando robot mobili autonomi (AMR) e droni di vari produttori. Questa nuova funzionalità, resa possibile dalla perfetta integrazione della Roboverse Reply Platform nel “COMOS Mobile Worker” è attivabile su richiesta durante la configurazione del software, consente al personale tecnico di aumentare in modo significativo la durata e l’affidabilità operativa delle loro apparecchiature.

La Roboverse Reply Platform orchestra in modo centralizzato e completamente automatizzato il controllo di robot e droni durante le operazioni di manutenzione e ispezione. Utilizzando tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale (AI) per rilevare le anomalie, è possibile identificare tempestivamente le criticità e comunicare in tempo reale tutte le informazioni rilevanti agli operatori. Quando necessario, le funzionalità di realtà aumentata e la navigazione precisa consentono agli operatori di intervenire manualmente e prendere il controllo. Questo elevato livello di automazione permette alle aziende di identificare e correggere i guasti in anticipo, evitando costosi periodi di inattività.

Tradizionalmente, il controllo di robot mobili autonomi richiede software specializzati e personale qualificato per le attività di funzionamento, manutenzione ed adattamento. La mancanza di questi specialisti, unita agli elevati costi, può rendere l’implementazione dei robot mobili difficile per la maggior parte delle aziende. Grazie alla Roboverse Reply platform perfettamente integrata nell’ambiente “COMOS Mobile Worker” di Siemens il personale tecnico può beneficiare del supporto robotico molto più facilmente, senza la necessità di un lungo periodo di formazione aggiuntivo.

“Con la soluzione robotica sviluppata congiuntamente da Siemens e Roboverse Reply, gli utenti possono rendere i loro sistemi più efficienti, affidabili e sicuri, aumentando la loro competitività a lungo termine”, ha dichiarato Guido Schimmang, Product Manager di Siemens AG.

