VIVERE IL LUSSO IN ALTA QUOTA: CASE DI MONTAGNA

Come amava raccontare Lord Byron, poeta tra i massimi esponenti del Romanticismo britannico, “le montagne sono un sentimento”. E oggi, per sempre più persone, la montagna è una scelta di vita, alla ricerca di un contatto con la natura senza però rinunciare al comfort di abitazioni moderne e servizi che le località più rinomate offrono a residenti e turisti.

Un panorama che Italy Sotheby’s International Realty, protagonista del settore immobiliare di lusso in Italia, conferma con dati alla mano.

“Negli ultimi anni – spiega infatti il managing partner Clemente Pignatti Morano

– le vendite in montagna sono aumentate in modo significativo anche grazie a eventi come in passato i Campionati Mondiali di Sci Alpino del 2021 e ora le Olimpiadi invernali del 2026, che hanno acceso l’interesse per le proprietà situate nelle Dolomiti e nelle aree limitrofe”.

E se le Dolomiti si rivelano la zona più apprezzata e trainante nel mercato degli immobili di lusso, non mancano richieste anche per le Alpi Occidentali, dove la Valle d’Aosta padroneggia per i notevoli comprensori sciistici e l’area protetta del Parco Nazionale Gran Paradiso.

“La domanda – continua Clemente Pignatti Morano – è composta principalmente da chi desidera una seconda casa in montagna per il tempo libero ma anche da chi ha obiettivi di investimento di lungo periodo e, grazie anche agli short rentals, può ottenere buone redditività”.

Non solo vendita, quindi, ma anche locazioni stagionali grazie al dipartimento Retreats di Italy Sotheby’s International Realty, dedicato appunto agli affitti brevi con servizi di lusso e con incantevoli proprietà in tutto il Paese per soggiorni indimenticabili nelle più esclusive località italiane durante tutto l’anno.

Se d’estate il sogno assoluto è quello di una villa pied dans l’eau al mare, con ampi spazi e piscina, per il periodo invernale acquirenti e locatari sono alla ricerca di soluzioni di pregio nelle più rinomate mete turistiche montane. Destinazioni che stanno comunque prendendo sempre più piede anche nei mesi estivi grazie alle opportunità di trekking, arrampicate e relax lontano dal caldo cittadino.

Per quanto riguarda la vendita, il portfolio di Italy Sotheby’s International Realty dedicato alla montagna spazia su tutto l’arco alpino con proposte uniche e suggestive tra baite, castelli e chalet, ma anche appartamenti di pregio come il nuovissimo “ready to live” a Badia che offre una perfetta fusione tra comfort moderno e charme alpino, con ascensore diretto al piano, 3 camere, un’area hobby personalizzabile e vetrate panoramiche che inondano di luce naturale gli spazi regalando una vista ineguagliabile sulle Dolomiti. Più tradizionale lo chalet di recente costruzione nei pressi di Madonna di Campiglio: un’elegante proprietà di 520 mq e 1500 mq esterni con sauna finlandese a botte, che si contraddistingue per un’architettura sostenibile e arredi in gran parte realizzati con legno antico recuperato da vecchi masi. Gli acquirenti sono soprattutto internazionali specialmente da paesi europei come Francia, Germania e Regno Unito, ma anche extraeuropei come Stati Uniti e Medio Oriente. Non mancano comunque gli italiani, provenienti da grandi città come Milano e Roma.

Chi cerca invece una soluzione in affitto per la stagione o una settimana di relax tra la neve – con provenienze estere da Stati Uniti, Francia, Regno Unito e Canada – punta a servizi esclusivi come l’accesso diretto alle piste da sci, la spa, lo chef privato, escursioni e spedizioni private e Eliski. I prezzi vanno da 5mila a oltre 100mila euro la settimana a seconda del periodo – il più richiesto è durante le vacanze di Natale e Capodanno – della tipologia di proposta e della località. Alcuni esempi?



Chalet Selva a Selva Val Gardena, autentica gemma delle Dolomiti: su tre piani, con tre camere dotate di bagno en suite, lo chalet si trova a quota 1500 metri, in posizione privilegiata a pochi metri dalle piste e con finestre panoramiche sulle Dolomiti e sul magnifico giardino di 700mq.



Chalet Cervinia alle pendici del Monte del Cervino: una magnifica villa di sei piani con sette camere matrimoniali dotate di bagno en suite e terrazze private che affacciano sulla vallata con una vista mozzafiato. Il resort dispone di una propria area SPA&Wellness con una piscina lunga 10 metri, palestra attrezzata, sauna, sala massaggi e aromaterapia, oltre a una vasca idromassaggio esterna.



Chalet Arabba nel cuore delle Dolomiti: con otto camere disposte su tre livelli, lo chalet ospita fino a 19 persone che possono godere di un’ampia offerta di servizi come la sala cinema e un’area benessere con sauna, bagno turco, doccia emozionale, piscina e idromassaggio.



