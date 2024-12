Lucia Scavo lancia il Bestseller “Rinascita Autentica”

Spesso le sofferenze personali appaiono insormontabili. Quello che tuttavia molti non sanno è che un cambiamento è possibile: tramite la psicogenealogia, le costellazioni familiari e la decodifica dei sintomi si possono trovare risposte a molti interrogativi personali che sembrano irrisolvibili.

Per tutti coloro che desiderano esplorare e comprendere sé stessi in modo completo e profondo, esce oggi il libro di Lucia Scavo “RINASCITA AUTENTICA. Come Trasformare Le Tue Ferite In Gioie Grazie Al Metodo A.M.O.R.E” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autrice condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi finalizzati a ritrovare il benessere e a vivere sentimenti positivi quali la serenità, la pace e la felicità, che provengono dall’essere e dall’amare sé stessi.

“Il mio libro è una guida per chi si pone degli interrogativi su sé stesso” afferma Lucia Scavo, autrice del libro. “Parlo anche delle connessioni esistenti tra i membri di uno stesso albero genealogico e di come i patti di fedeltà transgenerazionali, i disordini e i segreti possono influire sulla nostra salute e sulle nostre vite.”

Secondo l’autrice, fare un viaggio per riscoprire la nostra autenticità e bellezza è fondamentale per aprirci a chi siamo. Far cadere le maschere dietro le quali ci nascondiamo è la chiave per vivere e rivelare la gioia della nostra vera essenza. Motivo per il quale nel libro, Lucia Scavo, racconta che è possibile intraprendere un cammino, anche creativo, verso la comprensione delle sofferenze fin dalle radici e il raggiungimento della serenità.

“L’autrice crede fermamente nell’importanza di fare il primo passo, scegliere sé stessi, correre dei rischi e partire per un viaggio verso la nostra interiorità” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “L’obiettivo di Lucia Scavo è quindi dire ai lettori che è possibile guarire e rinascere riscoprendo la nostra autenticità, per vivere nella libera serenità dell’essere.”

“Ho deciso di affidarmi a Giacomo Bruno all’alba della mia rinascita, dopo aver frequentato il suo workshop che mi ha dato la vera spinta a intraprendere questo percorso editoriale” conclude l’autrice. “Il team Bruno Editore offre un supporto completo in tutte le fasi, dalla stesura alla pubblicazione, passando per le migliori strategie di marketing. Sono contenta di aver scelto loro per la pubblicazione del mio primo libro.”

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3NWPTKK Lucia Scavo, nata a Palermo, laureata in Economia e Commercio, insegna e quindi lavora quale Funzionario del Comune fino a quando un importante incidente sul lavoro la porta a lasciarlo. Fin da giovanissima, mossa dalla passione per l’introspezione e la creatività, ha brevettato un anello componibile e, con l’attivo supporto familiare, fino al 2018 ha gestito l’Atelier iSole®, luogo di operosità ma anche di ricerca ed ascolto. Ampliando efficacemente le già ventennali competenze in campo olistico, ha integrato nel diploma di Councelor Immaginale anche la certificazione quale consulente di Metamedicina®, affinando la sensibilità innata che oggi offre nello svolgimento del servizio di Councel-coaching per la valorizzazione del potenziale e la crescita nel benessere. Ascoltando la chiamata dell’anima, cinquantanovenne, nel 2020 si è trasferita a Torre Faro (ME). Il libro nasce per condividere il suo percorso di vita e l’autoguarigione da sintomi considerati inguaribili. Sito web: https://www.metamedecine.com/consulenti/lucia-scavo

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 34 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.100 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it

