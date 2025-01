Programmazione e attribuzione alle Ulss delle risorse finanziarie regionali per non autosufficienza

La Quinta commissione permanente del Consiglio Veneto presieduta da Sonia Brescacin (Lega-LV), vicepresidente Anna Maria Bigon (Partito Democratico), nel corso della seduta odierna, alla quale ha partecipato l’assessore regionale Manuela Lanzarin, ha approvato a maggioranza il parere alla Giunta regionale n. 464 relativo a programmazione e attribuzione alle Ulss delle risorse finanziarie regionali per la non autosufficienza. La Regione, con la legge n. 34/24 “Bilancio di Previsione 2025-2027”, nel quadro delle risorse attribuite al Sistema sanitario regionale, ha stanziato per il 2025 oltre 805 milioni di euro per l’area della non autosufficienza, ai quali vanno aggiunti altri 4 milioni di euro destinati a interventi a favore di persone con disabilità inserite in percorsi socioriabilitativi che si avvalgono di terapie occupazionali: il totale per l’anno 2025 supera pertanto gli 809 milioni di euro. A titolo esemplificativo, con riferimento all’assistenza in regime residenziale a favore di persone non autosufficienti, il differenziale riferito al nuovo riparto delle risorse destinate al supporto della residenzialità e semiresidenzialità per anziani è riconducibile a quanto approvato dalla DGR n. 465/2024 che ha stabilito un aumento del finanziamento del livello assistenziale pari a 20 milioni di euro: si tratta, in sostanza, della somma aggiunta lo scorso anno a favore del “case mix” per strutture che assistono persone con profilo di maggior gravità. Per quanto riguarda l’assistenza in regime residenziale a favore di persone con disabilità, il totale è di poco superiore a 86,28 milioni di euro. Per l’assistenza in regime semiresidenziale a favore di persone con disabilità, il totale è di circa 106 milioni di euro. Con riferimento all’assistenza in regime domiciliare a favore di persone con disabilità e di persone non autosufficienti, non risultano ancora ripartite le risorse del Fondo nazionale per le non autosufficienze per l’anno 2025; per tale ragione, il provvedimento non contempla le impegnative di cura domiciliare di natura sociale (ICDB, ICDB plus, ICDM, ICDMgs e ICD centri diurni gravi e gravissimi) per un totale destinato a superare i 60 milioni di euro. Nel provvedimento, inoltre, sono previste risorse a sostegno dei comuni per coprire i costi sociali, con particolare riferimento ai rinnovi contrattuali relativi al 2024 e al 2025, per circa 5,4 milioni.

Di seguito, la Commissione ha dato il proprio via libera, a maggioranza, anche al parere alla Giunta regionale n. 465 che determina gli indirizzi per l’attività di Azienda Zero.

Illustrato, infine, il progetto di legge n. 310 a prima firma del consigliere di Fratelli d’Italia Enoch Soranzo, che detta disposizioni per favorire la libera circolazione nel Veneto dei veicoli per disabili autorizzati ad accedere alle zone a traffico limitato (ZTL), il cui esame è destinato a proseguire nel corso delle prossime sedute della Commissione.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO