Prima commissione – Esaminata proposta legislativa sull’attività delle Guardie ecologiche volontarie

La Prima commissione permanente del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Luciano Sandonà (Lega-LV), vicepresidente Chiara Luisetto (Partito Democratico), nel corso della seduta odierna, ha continuato l’esame della proposta legislativa di iniziativa consiliare che, in sintesi, disciplina doveri e poteri sanzionatori delle Guardie ecologiche volontarie, le funzioni degli enti preposti all’organizzazione del servizio di vigilanza ecologica, il relativo percorso formativo e di aggiornamento, e la possibilità di istituire un centro regionale per il confronto e la consultazione tra i diversi livelli di governo interessati. La proposta in questione, già illustrata nelle sedute precedenti – nel corso delle quali sono stati sentiti i portatori d’interesse – è frutto dell’abbinamento di due progetti di legge regionale, il n. 215, a prima firma del capogruppo di Europa Verde Renzo Masolo, e il n. 256, a prima firma della consigliera Silvia Cestaro (Lega-LV). L’esame del Pdl è destinato a proseguire nelle prossime settimane, in attesa del parere di competenza della Seconda commissione.

