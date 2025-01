Sesta commissione vota presa d’atto Rend 258 “Attuazione Piano annuale interventi cultura 2023″

La Sesta commissione consiliare permanente, presieduta da Francesca Scatto (Lega-LV), vicepresidente Elena Ostanel (Veneto che Vogliamo), ha votato oggi a maggioranza, con l’astensione dell’opposizione, la presa d’atto della Rendicontazione n. 258 “Attuazione Piano annuale degli interventi per la cultura 2023, approvato con DGR n. 235 del 07/03/2023”. Al pari del precedente Piano, anche quello 2023 ha tradotto in azioni concrete le linee di indirizzo strategiche indicate dal Programma e ha individuato, tra le azioni prioritarie, quelle da attuare nel 2023, collegandole alle risorse disponibili nel Bilancio di previsione 2023-25. In particolare, ha individuato: l’Ambito 1, relativo alle Azioni trasversali, comuni a più ambiti e settori; l’Ambito 2, relativo alle Azioni in materia di beni, servizi, arte e attività culturali; l’Ambito 3, relativo alle Azioni in materia di spettacolo, creatività e impresa culturale. Questo documento di pianificazione, pur mantenendo l’architettura generale del piano 2022, ha introdotto dei correttivi e delle novità suggerite dall’esperienza maturata nel 2022 e dal confronto con i portatori di interesse, che hanno portato a rimodulare talune azioni e a introdurre quattro nuove azioni: la rigenerazione a base culturale del territorio, che prevede interventi culturali con forte impatto sociale; la promozione delle biblioteche in piccoli Comuni sotto i 5.000 abitanti, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo dei servizi ai cittadini e l’adesione delle biblioteche di tali Comuni ad una rete di cooperazione bibliotecaria provinciale o intercomunale; la valorizzazione dei siti UNESCO, attraverso il sostegno a progetti di concorso alla gestione, valorizzazione e diffusione della conoscenza che coinvolgano tutto il Sito o elemento; gli interventi di sostegno all’arte contemporanea destinati ad artisti singoli o riuniti in collettivi.

