Il Cardinale Willem Jacobus Eijk in visita alla Camera di Commercio di Cosenza

La Camera di Commercio di Cosenza ha accolto oggi il Cardinale Willem Jacobus Eijk, Arcivescovo Metropolita di Utrecht e figura di spicco nel panorama ecclesiastico e culturale internazionale.

La visita odierna rappresenta un’opportunità unica per rafforzare il dialogo tra il mondo religioso e quello imprenditoriale, in un momento in cui la valorizzazione delle radici culturali e territoriali è sempre più al centro delle sfide globali.

Un incontro che rinnova il filo conduttore tra fede e impegno sociale, sottolineando ancora una volta il ruolo cruciale del territorio calabrese come luogo di incontro e dialogo tra tradizione e innovazione.

“La nostra appartenenza cattolica e le nostre radici ci impongono di operare con senso di responsabilità – ha dichiarato il presidente Klaus Algieri – offrendo supporto alla politica e contribuendo al bene comune attraverso la creazione di valore per la collettività. Dove mancano i corpi intermedi manca un tassello fondamentale della democrazia. La nostra missione è quella di andare verso le imprese, “consumare le suole delle scarpe”, come invita a fare Papa Francesco, per incontrarle, ascoltarle, capire la loro realtà e affrontare insieme il cambiamento con concretezza. La visita di sua Eminenza ci fa immenso piacere ed è motivo di orgoglio per tutti noi”.

Il Cardinale Eijk ha espresso parole di elogio per l’operato dell’ente: “Sono lieto di essere qui e di constatare di persona l’impegno della Camera di Commercio di Cosenza nella valorizzazione delle innumerevoli peculiarità positive di un territorio che trovo immensamente ricco di eccellenze, storia e cultura, oltre che di innegabile valore naturalistico. È la prima volta che mi trovo in Calabria ed è per me una gioia scoprire questa realtà.”

Willem Jacobus Eijk è Primate della Chiesa cattolica nei Paesi Bassi. Creato cardinale nel 2012, Eijk ha partecipato al conclave che ha eletto Papa Francesco e continua a essere una voce autorevole nei consessi internazionali della Chiesa, come la Pontificia Accademia per la Vita e il Pontificio Consiglio della Cultura.

