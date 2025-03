App Iren Ambiente: un aiuto per semplificare raccolta differenziata e servizi ambientali

Raccolta differenziata, smaltimento rifiuti ingombranti, funzionamento dei centri di raccolta: è importante avere gli strumenti adatti per occuparsi al meglio dei nostri rifiuti. A questa esigenza ha pensato il Gruppo Iren, mettendo a punto un’applicazione gratuita e utilissima, che risponde a tutte le domande che possono sorgere in questo ambito.

L’app Iren Ambiente è uno strumento di supporto perfetto per i cittadini: i tanti servizi a disposizione degli utenti permettono una migliore gestione di tutto ciò che riguarda i rifiuti, e aiutano a semplificare tutte le operazioni legate a questo ambito, con un considerevole risparmio di tempo.

Differenziazione intelligente dei rifiuti

Tra le funzioni più interessanti e certamente più utilizzate dell’app c’è sicuramente la possibilità di scansionare i codici a barre dei prodotti per sapere con certezza come differenziarli in maniera corretta. Con un grande database al quale attingere, l’applicazione è in grado di distinguere le varie componenti di una confezione e indicarvi di quali materiali è composta, e la loro destinazione ideale (plastica, carta, indifferenziato). Ma c’è anche la possibilità di consultare manualmente il database per ricercare la categoria di rifiuti che interessa.

Calendario della raccolta

Un’altra funzione molto utile dell’app è quella relativa al calendario delle raccolte nelle zone degli utenti: inserendo il vostro indirizzo potrete sfogliare il calendario e osservare la programmazione delle diverse raccolte nei giorni della settimana.

Allo stesso modo, l’applicazione fornisce un utile promemoria delle modalità con le quali è necessario esporre i bidoni, con gli orari di posizionamento e di ritiro.

Punti di raccolta e sportelli dedicati

Siete certamente al corrente dei punti di raccolta dei rifiuti più vicini alla vostra abitazione, ma se aveste bisogno di gettare dei rifiuti in una zona che non vi è familiare?

L’app Iren Ambiente fornisce una mappa interattiva che indica tutti i centri di raccolta sul territorio comunale: è possibile fare una ricerca sia per area geografica che per servizio, in modo che possiate dirigervi nel punto che risponde al meglio alle vostre esigenze.

Prenotazione ritiro ingombranti

Capita che alcuni rifiuti siano più complicati da smaltire di altri: materassi, mobili e altri oggetti che non possono essere semplicemente depositati nei bidoni condominiali o stradali, o che non si è in grado di trasportare nelle isole ecologiche del territorio. Grazie all’app è possibile prenotare facilmente e velocemente il servizio di Iren di ritiro dei rifiuti ingombranti, rendendo la procedura più semplice e dinamica.

Segnalazioni ambientali

L’applicazione Iren Ambiente è anche un utilissimo canale di comunicazione con l’azienda, ed è uno strumento indispensabile per contribuire al decoro urbano e alla pulizia delle aree pubbliche. Attraverso l’app infatti è possibile inviare eventuali segnalazioni su rifiuti abbandonati in città, o mettere in evidenza altre situazioni critiche che possano prevedere l’intervento di Iren: in questo modo ogni cittadino diventa responsabile della cura e della manutenzione del proprio quartiere e del proprio comune.

Comunicazioni e news

L’applicazione è anche un luogo di scambio di informazioni tra i cittadini e il gestore dei vari servizi. Inoltre, qui è possibile ricevere notifiche, notizie e aggiornamenti su questi servizi, così da essere sempre informati sulle novità.

I vantaggi per gli utenti

L’applicazione è semplicissima da utilizzare, di facile consultazione fin dal primo accesso. Mantiene in memoria l’indirizzo dell’abitazione in modo che sia più semplice trovare le informazioni utili per gestire la raccolta, e riunisce in un unico “luogo” tutti i servizi ambientali del comune di appartenenza: sarà così facile e soprattutto veloce ottenere le informazioni cercate. L’app inoltre utilizza lo stesso account di IrenYou, garantendo un’esperienza unificata per i servizi del Gruppo Iren. In questo modo sarà ancora più facile accedere e gestire tutti i servizi digitali offerti dall’azienda.

Come scaricare e utilizzare l’app

L’applicazione è disponibile per il download gratuito tramite QR code o sugli store digitali come Google Play Store o Apple App Store. L’installazione e la configurazione sono rapide e intuitive per consentire un utilizzo immediato di tutte le funzionalità.