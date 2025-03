Experian è tra gli ammessi della terza Call for Proposal di Milano Hub per la soluzione con GenAI

In un contesto di crescente digitalizzazione dei pagamenti, dove efficienza, rapidità e sicurezza sono essenziali, ma devono essere accompagnati da livelli di sicurezza costantemente elevati, Experian, global data tech company, ha presentato “Fraud Detection con GenAI per Buy Now Pay Later”, progetto di soluzione innovativa che applica l’intelligenza artificiale generativa al contrasto delle frodi nel settore del BNPL. Il progetto è stato ammesso al Terza Call for Proposal di Milano Hub, il Centro d’Innovazione della Banca d’Italia, per la sua capacità di affrontare le sfide legate alla sicurezza, alla tracciabilità delle transazioni, all’autenticazione dei soggetti coinvolti e alla protezione dei consumatori. Si tratta della seconda Call For Proposal a cui Experian viene ammessa, sulle tre indette da Banca d’Italia, a dimostrazione del continuo impegno dell’azienda per l’innovazione. Secondo il recente Fraud Report condotto da Forrester Research per conto di Experian, il 73% delle aziende italiane concorda sul fatto che la GenAI abbia modificato in modo permanente il panorama delle frodi, mentre il 69% fatica a identificare se la GenAI sia stata coinvolta in un attacco. A conferma che il tema è particolarmente sentito, il 58% delle aziende ha registrato un aumento delle perdite per frodi negli ultimi 12 mesi.

“Fraud Detection con GenAI per Buy Now Pay Later” si inserisce nel più ampio contesto di trasformazione del settore, che vede l’open banking, i pagamenti istantanei (P2P, POS, e-commerce) e l’interoperabilità tra sistemi come elementi chiave per un futuro finanziario più inclusivo e trasparente, nel rispetto delle normative europee (come il GDPR) e delle iniziative internazionali in materia.

“In Experian, adottiamo un approccio etico e responsabile alla gestione dei dati, e questo progetto riflette il nostro impegno per la protezione di consumatori e aziende dalle frodi, in particolare nel mercato in rapida crescita del BNPL. Il riconoscimento del nostro progetto di Fraud Detection da parte di Banca d’Italia sottolinea il potenziale della nostra soluzione per un settore chiave per l’economia digitale e rappresenta una preziosa opportunità di collaborazione e confronto con altri innovatori del settore fintech, per condividere best practice e contribuire attivamente allo sviluppo di un ecosistema dei pagamenti digitali più sicuro e affidabile,” commenta

Giulio Mariani, Data & AI Manager di Experian Italia.

Analizzando indicatori digitali come e-mail, indirizzi IP e numeri di telefono, gli algoritmi sviluppati da Experian sono in grado di valutare il rischio di frode associato a ciascuna transazione e di individuare pattern sospetti e anomalie anche in presenza di identità rubate o sintetiche, al fine di consentire ai provider BNPL di prendere decisioni informate in tempo reale, approvando le transazioni legittime e bloccando quelle sospette.

Inoltre, nel contrasto alle frodi, gli algoritmi di intelligenza artificiale generativa stanno giocando un ruolo chiave per la prevenzione dei deep fake: immagini verosimili, create artificialmente, che vengono sempre più spesso utilizzate dai frodatori. Experian supporta le istituzioni nell’identificare e fermare tali frodi.

L’ammissione del progetto “Fraud Detection con GenAI per Buy Now Pay Later” nell’ambito della Terza Call for Proposal di Banca d’Italia rappresenta per Experian un’occasione preziosa per contribuire attivamente all’evoluzione dei pagamenti digitali. Il progetto di Experian ha accolto l’invito della Terza Call for Proposal di Milano Hub volto a promuovere l’innovazione e la diffusione di best practice nel settore, creando un ecosistema collaborativo tra operatori del mercato, istituzioni e mondo accademico. La collaborazione con esperti in ambito bancario, finanziario e assicurativo, insieme al supporto in ambito informatico e normativo, fornirà a Experian gli strumenti per perfezionare ulteriormente la soluzione e adattarla alle esigenze del mercato, oltre a facilitare lo scambio di idee con altri innovatori del settore, creando nuove opportunità di crescita e sviluppo.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Experian Italia Spa