Illustrate in Consiglio Veneto le attività di Militia Christi

La consigliera regionale Laura Cestari (Lega-LV) ha presentato questa mattina a Venezia, nella sala stampa “Oriana Fallaci” di palazzo Ferro Fini, sede dell’assemblea legislativa veneta, con il Presidente del Consiglio Veneto Roberto Ciambetti, le attività di solidarietà svolte dai Cavalieri Templari della Militia Christi di Rovigo, illustrate dal presidente nazionale dell’associazione Raffaele Mautone. Al termine della cerimonia, la consigliera Cestari e il Presidente Ciambetti hanno consegnato ai rappresentanti del sodalizio una targa di riconoscimento pubblico del loro operato.

“Le grandi istituzioni non si misurano solo per la loro longevità – ha affermato il Presidente Ciambetti nel corso del saluto istituzionale – ma anche per la capacità di adattarsi alle sfide del presente, e Militia Christi è la dimostrazione di come il passato si proietta nel futuro con azioni concrete e quotidiane. Vogliamo così rendere omaggio a volontari che operano lontani dai riflettori in un mondo che corre veloce e che spesso rischia di dimenticare chi rimane indietro. Lo spirito originario di Militia Christi è oggi più che mai attuale ed è di fondamentale importanza per la Regione instaurare rapporti di collaborazione con le istituzioni di volontariato affinché nessuno sia lasciato indietro per un Veneto in cui la solidarietà sia pratica diffusa e condivisa”.

“A Rovigo – ha ricordato la consigliera Cestari nell’introdurre la presentazione – ha sede un’associazione nazionale che rievoca gli antichi valori cavallereschi. Si tratta di Militia Christi, che porta avanti la propria attività forte dei valori cristiani. Proprio come l’ordine medievale dei Templari. Un impegno, quello dell’associazione, dal forte valore sociale, che recentemente è stato anche premiato per quanto profuso. Ecco perché oggi ho voluto condividere con loro questa mattinata a palazzo Ferro-Fini. Militia Christi è una realtà molto strutturata che ha preso piede anni fa in Polesine, per poi espandersi in tutto il territorio nazionale. Sono convinta che il successo sia dovuto, oltre che all’ottima organizzazione, ai valori in campo: si basa su alcuni principi cardine della cristianità. Esattamente come l’ordine dei Templari. Ma anche la formazione svolge un ruolo di primo piano: per entrare a far parte dell’associazione, dopo un’attenta selezione, è previsto un lungo periodo di noviziato, durante il quale si deve frequentare e superare un corso di formazione di storia e spiritualità. Senza dimenticare la solidarietà diffusa, attestata da molteplici iniziative: la distribuzione di grandi pacchi famiglia con generi alimentari di prima necessità a Natale e Pasqua; le raccolte fondi e l’assegnazione di borse di studio. Gli oltre 120 affiliati nel Veneto, tra dame, cavalieri e novizi si impegnano ogni giorno per questo”.

“Militia Christi, attraverso il Priorato delle Tre Venezie, è presente in tutte le province del Veneto – ha rammentato il presidente Mautone – e in particolare a Rovigo; svolge attività religiose, formative e solidali. Statuto alla mano, Militia Christi è un’associazione fedeli cristiani cattolici fortemente ancorata alla chiesa di Roma la cui azione è ampia e diffusa: seminari, convegni, ma anche confronto con la scuola sul tema della fratellanza da cui consegue l’assegnazione di numerose borse di studio. Di fondamentale importanza anche l’attività di assistenza e di visita agli anziani nelle case di riposo del territorio e di supporto nelle situazioni di solitudine, necessità che si è moltiplicata nel periodo post covid, anche da parte di chi un tempo sembrava non ne avesse bisogno”. Di seguito, il presidente Mautone ha presentato l’articolata attività associativa come i Progetti Solidali Pasqua 2024 e Natale 2024 e i 167 interventi occasionali nel Veneto, azioni che saranno destinate a proseguire nel corso del 2025, unitamente alle attività religiose, formative e divulgative.

Hanno aderito alla presentazione, oltre al presidente Mautone, il vicepresidente dell’associazione Luca Stefano Callegaro, i responsabili provinciali di Militia Christi Gaetano Anaclerio (Verona), Catia Caon (Treviso), Nino Mareglia (Padova), Sabrina Magon (Basso Polesine), la segretaria dell’associazione Federica Doni, l’elemosiniere Ida Maria Stoppa, il tesoriere Franco Volpe, nonché i componenti dell’associazione Vincenzo Fassari ed Elideo Attrezzi.

