A palazzo Ferro Fini, cerimonia di collocazione della ‘Panchina Rossa’

Oggi, a palazzo Ferro Fini, il Presidente del Consiglio regionale, Roberto Ciambetti, e le consigliere regionali Vanessa Camani (Pd) e Milena Cecchetto (Lega- LV), hanno presenziato alla cerimonia di collocazione della ‘Panchina Rossa’, “simbolo del forte impegno di questa Legislatura nel combattere il fenomeno della violenza contro le donne, che dovrà continuare nel corso dei prossimi anni”.

Il Presidente Ciambetti, nel suo intervento, ha sottolineato “il forte gesto di collocare qui, nella sede del Consiglio regionale, la ‘Panchina Rossa’, dietro impulso delle consigliere regionali Camani e Cecchetto, che non è solo simbolico, ma che riassume tutto l’impegno profuso dall’Assemblea legislativa veneta, a partire dal 5 marzo 2024, con l’istituzione, da parte dell’Ufficio di Presidenza, della prima edizione del Premio ‘Giulia Cecchettin’ per la migliore tesi di laurea magistrale in lingua italiana in materia di femminicidio e violenza di genere. Poi, il 19 novembre 2024, abbiamo approvato all’unanimità, accogliendo la proposta della consigliera Camani, l’istituzione dell’Osservatorio regionale sulla violenza contro le donne, e il 28 novembre abbiamo ospitato il convegno ‘Il silenzio delle innocenti’, per dare voce alle donne vittime di violenza. Ritengo che la libertà possa essere garantita solo se rispettiamo le donne, con parole, comportamenti, leggi e tradizioni”.

L’Assessore regionale alla Sanità e Sociale Manuela Lanzarin ha evidenziato “il grande impegno e sensibilità profusi da sempre dalla Regione del Veneto per contrastare la violenza contro le donne, una vera e propria piaga sociale. L’istituzione dell’Osservatorio regionale è una ulteriore testimonianza di questo nostro impegno, ma bisogna sempre tenera alta l’attenzione, avere più consapevolezza e responsabilità. È fondamentale creare una rete di Istituzioni, presenti a vari livelli, anche grazie ad appositi Protocolli in grado di dare alle molteplici iniziative per contrastare la violenza contro le donne una regia unica, una sola visione”.

“Nella Legislatura con la più ricca componente femminile di sempre – hanno affermato le consigliere regionali Vanessa Camani e Milena Cecchetto – il Consiglio regionale oggi ha compiuto un ennesimo passo contro la violenza nei confronti delle donne. La posa della ‘Panchina Rossa’ è un simbolo potente per non dimenticare, per sensibilizzare, per promuovere azioni concrete contro la violenza fisica, psicologica, verbale, economica sulle donne. Questo gesto, insieme all’istituzione, lo scorso novembre, dell’Osservatorio regionale e ai numerosi protocolli di vigilanza e sensibilizzazione sul tema, si inseriscono nel solco di interventi normativi regionali e nazionali. Pensiamo, ad esempio, al recente annuncio, dal Consiglio dei ministri, del via libera al Disegno di legge per l’introduzione del delitto di femminicidio come reato autonomo. C’è ancora molto da fare, ma siamo pronti a dare il nostro contributo, e la ‘Panchina Rossa’, posizionata nel cortile del Consiglio regionale, vuole raccontare, in maniera tangibile, il lavoro fatto finora e il lavoro lungo che ancora c’è da fare”.

Ricordiamo che l’iniziativa della ‘Panchina Rossa’ fu lanciata dagli Stati Generali delle Donne per dare voce alle azioni di contrasto intraprese contro la violenza. È il simbolo del femminicidio e indica il vuoto che la donna uccisa ha lasciato all’interno della comunità in cui viveva.

