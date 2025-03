Delegazione CGIL ricevuta a palazzo Ferro Fini: salute e sicurezza sul lavoro al centro incontro

Oggi, a palazzo Ferro Fini, il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, e una nutrita rappresentanza di consiglieri regionali di maggioranza e opposizione [Soranzo e Casali (FdI), Villanova e Pan (Lega), Piccinini (Veneta Autonomia), Camani, Luisetto, Zottis e Bigon (Pd), Masolo e Zanoni (Europa Verde), Baldin (M5s), Ostanel (Veneto che Vogliamo), Lorenzoni (Gruppo Misto- Veneto Vale)], hanno ricevuto una delegazione della CGIL, capeggiata dal Segretario Generale di Venezia, Daniele Giordano (composta anche da Monica Zambon, Andrea Rizzardini, Alessio Bianchini, Ivan Bernini, Michele Valentini e Michele Pettenò). Al centro dell’incontro la salute e la sicurezza sul lavoro, soprattutto alla luce dell’elevato numero di morti e infortuni che purtroppo sono oggetto della cronaca quotidiana.

Il Segretario Daniele Giordano, nel suo intervento, ha espresso “la necessità di dare un segnale forte e preciso per inserire questi temi tra le priorità dell’agenda regionale: servono precisi interventi e investimenti, in primis un Piano di assunzione di tecnici della prevenzione e strumenti economici per rendere più appetibile questa professione così importante. Bisogna inoltre investire in strumenti tecnologici innovativi per monitorare la situazione presente all’interno dei cantieri”.

Il Presidente Ciambetti ha informato che “proprio oggi, nel BUR regionale, è stato pubblicato il Nuovo Piano Strategico Regionale del Veneto per la salute e la sicurezza del lavoro, da cui credo dovremmo partire per affrontare con efficacia la questione”. Tutti i consiglieri regionali hanno assicurato massimo impegno per cercare di garantire più sicurezza nei cantieri.

La Capogruppo Dem Vanessa Camani ha invocato “risposte concrete sul tema: servono una legge regionale organica in materia e strumenti innovativi per affrontare i nuovi ambiti di rischio”.

Per Andrea Zanoni (Europa Verde) è necessario “investire nella formazione specialistica dei controllori all’interno degli SPISAL”.

Elena Ostanel (Il Veneto che Vogliamo) ha chiesto che il “Consiglio regionale abbia più poteri di controllo in materia e non deleghi tutto all’Esecutivo”.

