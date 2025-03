Prima commissione – Illustrate modifiche al Regolamento interno per amministrazione e organizzazione

Illustrata oggi, nella Prima commissione permanente dell’assemblea legislativa regionale presieduta da Luciano Sandonà (Lega-LV), vicepresidente Chiara Luisetto (Partito Democratico), la proposta di iniziativa dell’Ufficio di presidenza del Consiglio Veneto di modifica del Regolamento interno per l’amministrazione e l’organizzazione volta alla novellazione del Titolo V del Regolamento stesso, ovvero della disciplina dell’attività contrattuale del Consiglio regionale alla luce delle modifiche del quadro normativo nazionale in materia di appalti. Di seguito, è stato presentato anche il progetto di legge statale n. 53, di iniziativa del presidente Sandonà, che propone modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 1’ dicembre 1949, n. 1142 ‘Approvazione del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano’ con l’obiettivo di inserire un’identificazione catastale dei beni culturali vincolati da cui discenderebbe una gestione più agevole di questa particolare sottocategoria di beni, in particolare qualora posseduti da privati. L’esame delle due proposte proseguirà nel corso delle prossime sedute. Successivamente, la Commissione ha fornito il proprio parere, a maggioranza, senza voti contrari, ai progetti di legge regionale n. 290, di iniziativa della Giunta, “Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2024 in materia di navigazione interna, trasporti, edilizia residenziale pubblica, ambiente, difesa del suolo e acque minerali e termali”, n. 293, di iniziativa della presidente della Sesta commissione Francesca Scatto (Lega-LV), “Interventi regionali per la promozione della cultura del cavallo”, e n. 307, di iniziativa del consigliere Marco Dolfin (Lega-LV), “Disposizioni per favorire la sostituzione dei contenitori di prodotti ittici in polistirene con contenitori in materiale sostenibile”, che possono così tornare rispettivamente nelle commissioni Seconda, Sesta e Terza per il prosieguo dell’iter istruttorio. In apertura di seduta, la Commissione ha dato il via libera anche alle proposte di candidature in ordine alla nomina di un componente del consiglio direttivo della Fondazione Atlantide – Teatro Stabile di Verona e alla designazione di un membro del consiglio di amministrazione dell’ESU – Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Verona.

