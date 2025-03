Bet (Lega – LV): “Grazie ai volontari Pro Loco Zero Branco ottiene riconoscimento sagra di qualità”

“Le Pro Loco e le sagre che abbiamo voluto celebrare in Consiglio regionale del Veneto, sono una realtà fondamentale per la nostra regione. Le Pro Loco e i loro volontari danno uno straordinario contributo alla promozione turistica e culturale del Veneto. Molte di queste Pro loco in Veneto hanno ottenuto il prestigioso marchio ‘Sagra di Qualità’, assegnato dall’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia (UNPLI). Tra queste recentemente, questo riconoscimento è stato dato alla Pro loco Zero Branco, che si distingue come una delle più premiate d’Italia. Dopo il riconoscimento ottenuto nel 2023 per la valorizzazione del Peperone di Zero Branco, celebriamo il prestigioso riconoscimento per altre due eccellenze del nostro territorio: il Radicchio Rosso di Treviso IGP e l’Asparago di Badoere IGP”. E’ quanto dichiara Roberto Bet, consigliere regionale di Lega – Liga Veneta.

“Ho accolto qui in Consiglio regionale del Veneto i rappresentanti dei consorzi di tutela di questi prodotti, nonché i sindaci di Zero Branco e Morgano, due comuni che con le loro Pro Loco, si impegnano ogni giorno nella valorizzazione delle tradizioni locali, creando un impatto positivo sull’economia, sul turismo e sull’identità culturale della nostra regione. Il Veneto è terra di turismo ed enogastronomia, una delle regioni più visitate d’Italia, con oltre 70 milioni di presenze turistiche all’anno, un dato che conferma il suo ruolo di traino per l’intero comparto turistico nazionale. Uno degli asset fondamentali del turismo veneto è l’enogastronomia, che rappresenta non solo un’attrattiva per visitatori italiani e stranieri, ma anche un volano per l’economia locale”.

“Il settore agroalimentare del Veneto è tra i più ricchi d’Italia, con 350 prodotti tipici, 18 DOP e 18 IGP, che garantiscono qualità e identità ai nostri territori -prosegue Roberto Bet-. Le Pro Loco, con le loro oltre 500 realtà attive in Veneto, sono il cuore pulsante della promozione territoriale. Sono loro a organizzare eventi, sagre, rievocazioni storiche e manifestazioni culturali che contribuiscono a movimentare oltre tre milioni di visitatori all’anno solo nella nostra regione. Le sagre, oltre ad essere momenti di convivialità, sono anche veri e propri strumenti di promozione turistica ed economica. Si stima che pero ogni euro investito una sagra genera un indotto fino a cinque volte superiore, coinvolgendo ristoratori, produttori locali, artigiani e operatori turistici. E l’UNPLI ha istituito il marchio ‘Sagra di Qualità’ proprio per riconoscere le manifestazioni che, nel tempo, si sono distinte per il valore storico, culturale e gastronomico. Ad oggi, il Veneto è la regione più premiata d’Italia, con numerose sagre che hanno ottenuto questo importante riconoscimento. Questa certificazione non è solo un riconoscimento per la Pro Loco, ma per l’intera comunità di Zero Branco e Morgano, che da anni si impegna a tramandare e promuovere le proprie tradizioni. La presenza oggi dei rappresentanti dei consorzi di tutela testimonia il legame tra mondo agricolo, turismo ed eventi culturali, un connubio vincente che porta sviluppo e benessere ai nostri territori”, conclude Roberto Bet.

