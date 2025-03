econda commissione – Sicurezza idrogeologica, Ordinamentale 2024

La Seconda commissione consiliare permanente, presieduta da Silvia Rizzotto (Lega- LV), vicepresidente Jonatan Montanariello (Pd), ha dato a maggioranza, con l’astensione dell’opposizione, parere favorevole alla Giunta regionale (PAGR 491) in ordine alle “Misure di sostegno ai Comuni del Veneto per interventi di salvaguardia e messa in sicurezza idrogeologica. Modalità, termini e priorità per l’erogazione dei contributi”.

La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina le modalità, i termini e le priorità per l’erogazione dei contributi per la messa in sicurezza idrogeologica dei territori; contributi da erogare alle Province del Veneto e alla Città metropolitana di Venezia, in coordinamento con i Comuni interessati. Nello specifico, vengono compresi interventi di difesa del suolo e di difesa idrogeologica, come nuove opere di difesa idrogeologica dei canali e corsi d’acqua, di difesa dei versanti da frane e slavine e sistemazione delle aree di frana, con relativi drenaggi, ovvero progetti con tipologia prevalente di difesa del suolo a precipua salvaguardia del potenziale produttivo agricolo, di infrastrutture legate all’agricoltura o integrazione di interventi di difesa del suolo per renderli utili anche da un punto di vista agricolo.

Acquisito il parere della Prima commissione, è stato definitivamente licenziato per l’esame dell’Aula, a maggioranza, senza voti contrari, il Disegno di legge della Giunta regionale “Disposizioni di adeguamento Ordinamentale 2024 in materia di navigazione interna, trasporti, edilizia residenziale pubblica, ambiente, difesa del suolo e acque minerali e termali”, che contiene norme finalizzate alla semplificazione, alla manutenzione e all’adeguamento dell’ordinamento regionale vigente, prive di impatto sul bilancio regionale e raggruppate per gruppi omogenei di materie.

Relatore è stato nominato il presidente Rizzotto, Correlatore sarà Anna Maria Bigon (Pd).

È stata quindi espressa, a maggioranza, con l’astensione dell’opposizione, la presa d’atto della Rendicontazione n. 260 “Relazione al Consiglio regionale sullo stato degli interventi inseriti nell’Elenco annuale del Programma Triennale dei Lavori Pubblici dell’amministrazione Regione del Veneto”, ai sensi dell’articolo 4, comma 9 – Ter, della L.R. n. 27/2003 ‘Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche’.

Contestualmente alla trasmissione al Consiglio regionale del Programma triennale dei lavori pubblici e dell’Elenco annuale dei lavori adottati, la Giunta regionale trasmette una relazione contenente una scheda per ciascuno degli interventi, inseriti nell’Elenco annuale dei Programmi triennali dei lavori pubblici degli anni precedenti, ancora in corso di esecuzione oppure ultimati successivamente alla redazione della relazione dell’anno precedente, contenente le informazioni sullo stato di avanzamento dei lavori e finanziario dell’intervento.

Il provvedimento esaminato adotta la relazione contenente le informazioni aggiornate relative a ciascuno degli interventi, inseriti nell’Elenco annuale del Programma triennale dei lavori pubblici regionali a partire dall’annualità 2023.

È stato infine illustrato il Disegno di deliberazione amministrativa della Giunta regionale n. 95 “Adozione del Programma triennale dei Lavori Pubblici 2025-2027 e dell’Elenco annuale 2025 dell’amministrazione Regione del Veneto”, ai sensi dell’articolo 37 e dell’Allegato I.5 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, e della L.R. n. 27/2003.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO