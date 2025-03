È stata presentata questa mattina a Venezia, a palazzo Ferro Fini, sede dell’assemblea legislativa regionale, la quarta edizione della Giornata regionale Colli Veneti che si svolgerà domenica 23 marzo sui Colli Euganei.

“La Giornata dei Colli Veneti è nata grazie alla legge regionale 25 del 2021, di cui sono stato promotore – ha ricordato il consigliere regionale Marco Zecchinato (Lega-LV) nel promuovere l’evento – per far conoscere e per valorizzare i Colli Veneti partendo dal territorio, ma mantenendo una visione d’insieme, sempre accompagnati da Unpli Veneto. La visione d’insieme sarà testimoniata dalla mappa dei Colli che intende concretizzare l’idea delle potenzialità di quest’area del Veneto e del suo patrimonio di risorse paesaggistiche, naturali, storiche, culturali, produttive, sportive ed enogastronomiche, dove insistono, ed il caso di quest’anno, aree che hanno ricevuto il riconoscimento come Riserva della Biosfera Mab Unesco, oggi più raggiungibili e infrastrutturate grazie ad esempio alla Pedemontana o alle ciclovie che le toccano e le percorrono. Il Veneto sta investendo molto a livello strategico su queste zone: la Giornata Regionale dei Colli Veneti intende proseguire lungo questo percorso di valorizzazione, dopo le edizioni che hanno interessato Treviso, Vicenza e Verona, coinvolgendo il territorio con iniziative destinate a proseguire nel corso dell’anno”.

Hanno partecipato alla presentazione anche i consiglieri regionali Roberto Bet (Lega-LV) ed Elisa Venturini (Forza Italia) e l’assessore regionale Cristiano Corazzari che ha sottolineato come questa manifestazione abbia avuto fin dalla prima edizione “Un forte ritorno sul territorio, in particolare grazie all’impegno delle nostre Pro Loco”; a tal proposito sono intervenuti Giuseppe Pengo, Presidente di UNPLI Padova, che ha ricordato “Il grande riscontro da parte delle Pro Loco di Padova che hanno risposto bene all’iniziativa, alla quale parteciperanno decine di espositori” e il Presidente di UNPLI Veneto Rino Furlan che evidenziato “Il ruolo fondamentale dei volontari che si mettono a disposizione in particolare nei contesti, come questo, dove si fa squadra e si lavora assieme coinvolgendo tutte le istituzioni, a ogni livello, da cui discendono presenze turistiche importanti, un modello, quello Veneto, che viene preso come esempio anche dalle altre Regioni”.

“La quarta edizione della Giornata Regionale dedicata ai Colli Veneti – ha sottolineato Andrea Schivo, Sindaco di Arquà Petrarca – valorizzerà ulteriormente il nostro patrimonio storico, artistico, culturale ed enogastronomico; Arquà Petrarca avrà l’onore di ospitare la cerimonia d’apertura della Giornata, nel cuore del sistema che dallo scorso luglio Riserva Biosfera Mab Unesco, riconoscimento che testimonia la sinergia tra territorio e istituzioni e in particolare con le nostre Pro Loco, braccio destro delle nostre amministrazioni”.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO