Promozione cultura del cavallo: primo via libera al Pdl in Sesta commissione

La Sesta commissione permanente del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Francesca Scatto (Lega-LV), vicepresidente Elena Ostanel (il Veneto che Vogliamo), nel corso della seduta odierna alla quale ha partecipato l’assessore regionale Valeria Mantovan, ha dato il proprio via libera a maggioranza, senza voti contrari, al progetto di legge n. 293, di iniziativa della presidente Scatto, rubricato “Interventi regionali per la promozione della cultura del cavallo” che mira a sottolineare la valenza storica del cavallo in Veneto e a valorizzarlo attraverso un programma di iniziative per la promozione, la diffusione e l’attualizzazione della cultura del cavallo, in particolare nel quadro delle produzioni audiovisive, cinematografiche e culturali in genere con operatori del settore, nonché nell’ambito dei percorsi di reinserimento sociale che prevedono percorsi terapeutici o rieducativi. Relatore per l’aula, la presidente Scatto, correlatore la vicepresidente del Consiglio regionale Francesca Zottis (Partito Democratico). Di seguito, la Commissione ha dato il proprio via libera, a maggioranza, senza voti contrari, anche al parere alla Giunta regionale n. 490 di approvazione del Piano Turistico Annuale (PTA) per l’anno 2025, mentre è stato rinviato il parere alla Giunta regionale n. 488 di individuazione delle condizioni che caratterizzano lo svolgimento dell’istruzione paritaria con modalità non commerciale. È stata, infine, discussa l’interrogazione a risposta in Commissione n. 79 di iniziativa della vicepresidente Ostanel relativa a “Mense ESU troppo affollate non permettono di garantire la ristorazione agli studenti universitari. Come la Giunta intende prendere in carico la situazione?”.

