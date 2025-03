Sponda (Lega-LV): “Granfondo Tre Valli, manifestazione di mount bike tra le colline Est Veronese”

“Due giorni per godere appieno delle bellezze delle nostre colline, percorrendo in mountain bike i sentieri che si dipanano tra le valli d’Illasi, Tramigna e Mezzane. È la Granfondo Tre Valli, storica manifestazione ciclistica che sarà ospitata da Tregnago nel finesettimana del 22 e 23 marzo 2025 e che quest’anno festeggia l’importante traguardo dei 25 anni. Una competizione di alto livello, che richiama atleti da ogni parte d’Italia, ma anche un’occasione per far conoscere il nostro splendido territorio, con tutto ciò che ha da offrire”. Alessandra Sponda, consigliere regionale dell’intergruppo Lega – Liga Veneta, ha presentato con queste parole la Granfondo Tre Valli 2025 nel corso di una conferenza stampa tenutasi questa mattina nella sede del Consiglio regionale del Veneto. Insieme a lei, Simone Scandola, coordinatore organizzativo della manifestazione, Sabrina Erabondi, presidente del Comitato, Simone Santellani, sindaco di Tregnago, Lucio Berton, vicesindaco di Mezzane di Sotto.

“La Regione del Veneto negli ultimi anni ha puntato molto sulla scoperta “slow” del territorio, anche per mezzo delle biciclette – continua Sponda – e una manifestazione come la Granfondo coniuga perfettamente la valorizzazione delle bellezze ambientali, con enormi benefici a tutto l’indotto, e la passione sportiva. Lungo i 43 chilometri di percorso, verranno attraversati borghi meravigliosi e ricchi di storia, percorse valli boscose, costeggiati vigneti e uliveti: uno spaccato, quindi, delle bellezze veronesi”.

“Per celebrare la 25esima edizione – ha spiegato Simone Scandola – accanto alla gara principale è stato sviluppato un programma di eventi collaterali che renderanno la Tre Valli una manifestazione aperta a tutti. Si potranno degustare prodotti tipici locali, o partecipare a presentazioni di libri. Sabato, in collaborazione con Abal – Associazione Bambini Autistici della Lessinia, si terrà una pedalata inclusiva e una camminata insieme ad accompagnatori specializzati. I bambini e le loro famiglie potranno partecipare ai Laboratori creativi in biblioteca o agli appuntamenti dedicati alla sicurezza stradale in bicicletta. Gli appassionati di running potranno invece prendere parte alla Km Sport Running Experience, allenamento collettivo di 8 o 15 chilometri, mentre quelli di botanica potranno andare alla scoperta delle orchidee spontanee insieme al CAI Tregnago”.

“Questa manifestazione – ha commentato Simone Santellani – ha portato all’attenzione di tutti il territorio delle nostre valli. Una comunità intera deve essere grata agli organizzatori, perché stiamo parlando di un evento che non è solo sportivo. Certo, lo sport porta con sé grandi valori, come la passione e l’impegno, ma nel tempo attorno alla Granfondo sono emersi anche altri interessi. La Granfondo permette a tantissime persone di conoscere valli uniche, inesplorate per molti aspetti, che offrono prodotti che invito tutti ad assaggiare. Un evento, quindi, che coinvolge non solo sportivi e appassionati di mountain bike, ma intere comunità, gli enti pubblici, gli sponsor, le aziende profondamente radicate sul territorio, i volontari e le famiglie”.

“Il nostro comune – ha aggiunto Lucio Berton – verrà invaso dalla Tre Valli: sarà infatti attraversato da un percorso importante, uno dei tratti più impegnativi dell’intera manifestazione, con circa 400m di dislivello. Ci uniamo anche noi ai ringraziamenti agli organizzatori, perché si tratta di un’occasione importante per visibilità e afflusso di gente”.

“Una manifestazione a 360 gradi, quindi – ha concluso Sponda – per far conoscere quanto di bello racchiudono le nostre valli. Vi aspettiamo quindi a Tregnago per un fine settimana di sport e divertimento tra le bellezze delle colline dell’Est Veronese”.

