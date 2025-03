Terza commissione: via libera a due pareri alla Giunta regionale

La Terza Commissione permanente del Consiglio regionale del Veneto, presieduta da Marco Andreoli (Lega-LV), e dal vicepresidente Renzo Masolo (Europa Verde) nella seduta di mercoledì 12 marzo c.a., ha dato seguito ai lavori calendarizzati in agenda secondo il seguente ordine: parere alla Giunta regionale n. 489 “Approvazione del Programma degli interventi di promozione economica e internazionalizzazione per l’anno 2025. La Commissione si è espressa con voto favorevole a maggioranza dei presenti. Presente all’incontro l’assessore ai Fondi UE, Turismo, Agricoltura, Commercio estero, Federico Caner.

A seguire, la Commissione ha proseguito l’esame dell’articolato in ordine al testo unificato del progetto di legge regionale n. 286 d’iniziativa della Giunta regionale “Disciplina delle attività di commercio nella Regione del Veneto” (testo base); del progetto di legge regionale n. 95 d’iniziativa dei consiglieri Finco, Barbisan, Bet, Dolfin e Gerolimetto “Modifica della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”” e del progetto di legge regionale n. 171 di iniziativa dei consiglieri Venturini, Bet e Bozza “Modifiche dell’articolo 9 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche” alla disciplina dei mercatini dell’antiquariato e del collezionismo”.

Presente all’incontro l’assessore allo Sviluppo Economico, Energia, Legge speciale per Venezia, Roberto Marcato.

Anche per il parere alla Giunta regionale n. 477 “Approvazione del Programma triennale 2025-2027 e del Piano annuale attività 2025 dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario “Veneto Agricoltura”, la Commissione si è espressa con voto favorevole a maggioranza dei presenti. Per l’occasione, è intervenuto alla seduta di commissione, il presidente di Veneto Agricoltura, Nicola Dell’Acqua.

Infine, la Commissione Terza, ha proseguito e terminato l’esame dell’articolato del progetto di legge regionale n. 176 di iniziativa dei Consiglieri Bet, Andreoli, Barbisan, Bisaglia, Brescacin, Cavinato, Cecchellero, Cecchetto, Cestari, Dolfin, Giacomin, Michieletto, Pan, Puppato, Rigo, Sandonà, Venturini, Vianello e Zecchinato “Interventi a favore degli operatori dello spettacolo viaggiante”.

