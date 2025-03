Nuova apertura Sole365 a Quarto

Sole365, insegna leader nel settore della grande distribuzione organizzata, consolida la sua presenza a Quarto con l’apertura di un nuovo punto vendita in via Campana 306. A partire da sabato 22 marzo, i cittadini di Quarto avranno a disposizione un moderno supermercato di 700 mq, aperto dal lunedì alla domenica, dalle 8:00 alle 22:00, pensato per offrire un’esperienza di spesa completa, all’insegna della qualità, della convenienza e della comodità.

Il nuovo Sole365 di Quarto si distingue per la sua ampia offerta di prodotti freschissimi: all’interno del punto vendita, i clienti troveranno reparti dedicati all’ortofrutta, con frutta e verdura di primissima scelta, provenienti da filiere controllate; una gastronomia ricca di specialità locali e non; una macelleria con carni selezionate e una vasta scelta di tagli; e un’enoteca fornita con etichette regionali e nazionali per accompagnare ogni occasione.

L’attenzione alla qualità e alla freschezza dei prodotti, unita alla politica di prezzi bassi tutti i giorni, rende Sole365 la scelta ideale per la spesa quotidiana. L’obiettivo è rendere la spesa accessibile a tutti, offrendo prodotti di qualità a prezzi competitivi, in un ambiente accogliente e funzionale.

Con questa nuova apertura, Sole365 conferma il suo impegno nel rispondere alle esigenze dei consumatori, portando la sua esperienza e la sua convenienza nel cuore di Quarto.

Vi aspettiamo sabato 22 marzo, in via Campana, 306 dalle ore 9:00 con tanti gadget e buoni omaggio.

