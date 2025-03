Consiglio Veneto: approvato il Nuovo piano energetico regionale

Il Consiglio regionale del Veneto, al termine della seduta odierna – iniziata osservando un minuto di silenzio per commemorare la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Coronavirus – ha approvato a maggioranza, senza voti contrari, dopo aver affrontato la relativa manovra emendativa, la Proposta di deliberazione amministrativa n. 84, di iniziativa della Giunta (relatore per l’aula, il presidente della Terza commissione consiliare Marco Andreoli dell’intergruppo Lega-LV, correlatore il portavoce dell’opposizione Arturo Lorenzoni), sul Nuovo piano energetico regionale (NPER) adottato ai sensi della l. reg. n. 25/2000 “Norme per la pianificazione energetica regionale, l’incentivazione del risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”, provvedimento già ampiamente illustrato nel corso della seduta precedente e che in sintesi tratta, tra l’altro, le linee di indirizzo e coordinamento della programmazione in materia di promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico. Tra gli emendamenti approvati dall’aula, l’inserimento nel Piano, su proposte del consigliere Arturo Lorenzoni (Portavoce dell’opposizione – Veneto Vale), dei richiami all’utilizzo del solare termico e al Clean Industry Deal annunciato dalla Commissione UE che ha indicato una linea di sviluppo industriale indirizzato verso la competitività e la decarbonizzazione per rendere sostenibile e solida l’economia regionale, nonché, su proposta del consigliere Roberto Bet (Lega-LV), all’individuazione tra i soggetti attuatori che realizzeranno impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, degli enti strumentali della Regione, e su proposte dei consiglieri di Europa Verde Renzo Masolo e Andrea Zanoni, alla formazione, in luogo della sensibilizzazione, sull’utilizzo degli apparecchi termici a biogas per l’abbassamento del livello di inquinamento derivante dai fumi di combustione, nonché a facilitare l’aggregazione in CER – le comunità energetiche rinnovabili e a sviluppare la cd. Smart Grid europea nel quadro della digitalizzazione dei sistemi energetici. Tra gli ordini del giorno presentati, ha ricevuto via libera il n. 98 volto a sostenere nel tempo il monitoraggio del bacino termale euganeo e le progettualità che puntano sull’utilizzo controllato e prevalente di interesse pubblico delle sue potenzialità energetiche, presentato dalla capogruppo de il Veneto che Vogliamo Elena Ostanel. Al termine della seduta – chiusa dall’intervento dell’assessore regionale di comparto Roberto Marcato, che ha espresso la propria soddisfazione per il via libera al Piano – oltre al relatore d’aula Andreoli, sono intervenuti annunciando il voto favorevole al provvedimento i capigruppo Elisa Venturini di Forza Italia e Lucas Pavanetto di Fratelli d’Italia, mentre il consigliere Lorenzoni, nell’annunciare l’astensione, ha fatto riferimento “Alle mancate scelte di politica industriale a dispetto dell’analisi approfondita che accompagna il Piano”, sottolineando peraltro l’interlocuzione costruttiva con la Giunta regionale nell’accoglimento di una parte degli emendamenti.

