Cristina Corsini lancia il Bestseller “Apriti Cina”

Sono tanti gli imprenditori italiani che vedono nella Cina una grande opportunità di business. Peccato che, allo stesso tempo, ciò che frena maggiormente queste persone dall’intraprendere un percorso di espansione di questo tipo siano le poche conoscenze del mercato orientale sotto il profilo culturale, normativo e di comunicazione. Eppure una soluzione esiste.

Per tutti coloro che desiderano internazionalizzare la propria impresa ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Cristina Corsini “APRITI CINA. Il Mercato Cinese Per Le PMI Italiane Tra Opportunità, Sfide e Strategie Vincenti” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autrice condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per pianificare una strategia di internazionalizzazione aziendale nel mercato cinese, con l’aiuto di una vera professionista in questo settore.

“Il mio libro è una guida pratica dedicata a imprenditori e manager italiani, che desiderano espandere la propria attività in Cina. Attraverso una panoramica sul mercato cinese, affronta temi come la comprensione dei consumatori, le differenze culturali, le normative locali e le strategie di marketing e vendita più efficaci” afferma Cristina Corsini, autrice del libro. “Inoltre, include esempi pratici e casi di successo, offrendo consigli utili per evitare errori e massimizzare le opportunità in uno dei mercati più dinamici e complessi al mondo”.

Secondo l’autrice, studiare attentamente il proprio mercato di riferimento è fondamentale prima di pensare di approdare in quello cinese. Conoscere infatti i consumatori, le loro preferenze e il contesto culturale permetterà di adattare il proprio prodotto o servizio senza snaturarne l’identità. Ecco quindi che analizzare i dati, creare relazioni di fiducia e collaborare con partner locali sono passi essenziali per costruire una presenza forte e sostenibile in un mercato così complesso come quello orientale.

“L’obiettivo di Cristina Corsini trapela fin dalle prime pagine del suo libro: aiutare le piccole e medie imprese italiane a comprendere le complessità del mercato cinese e sfruttarne le opportunità” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Durante i suoi 12 anni di vita e lavoro in Cina, l’autrice ha avuto modo di accompagnare numerose aziende italiane nel loro percorso di espansione, vedendo successi straordinari ma anche errori evitabili, accumulando un’esperienza che ha pensato bene di condividere con i propri lettori in questo suo manoscritto”.

“La professionalità e l’approccio innovativo di Giacomo Bruno nel mondo dell’editoria sono sempre stati per me una garanzia di affidabilità” conclude l’autrice. “Il supporto completo del team Bruno Editore, che va oltre la semplice pubblicazione del libro, mi ha fatto capire che avevo preso la decisione giusta”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/41a4Yi8

Cristina Corsini vive e lavora a Shanghai da oltre 12 anni, supportando le PMI italiane nell’accesso al mercato cinese. Fondatrice di Good Italy Group e Gusteataly, ha sviluppato competenze strategiche in trading, consulenza e sviluppo commerciale. Ha ricoperto ruoli di leadership presso organizzazioni come la Camera di Commercio Italiana in Cina e PromoItalia. Esperta di F&B e business internazionale, è anche una voce autorevole su trend, strategie e conformità nel mercato cinese, dedicandosi alla promozione del Made in Italy. Sito web: www.gooditalychina.com

Giacomo Bruno, nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la

Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 34 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.100 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale, che hanno aiutato oltre 2.500.000 italiani. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Aiuta Imprenditori e Professionisti a costruire Autorevolezza, Visibilità e Fatturato scrivendo un Libro con la propria Storia Professionale. Info su: https://www.brunoeditore.it

