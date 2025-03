Cavinato (Lega-LV): “Cinquant’anni di FAI”

“Da più di trent’anni le Giornate del Fai ci ricordano quanto l’Italia sia ricca d’arte e bellezza. A partire dal Veneto, dove molteplici beni di valore storico e architettonico si intrecciano con paesaggi unici e variegati”. Il consigliere regionale dell’intergruppo Lega – Liga Veneta Elisa Cavinato ha introdotto così la conferenza stampa sulle celebri e ormai radicate iniziative del Fondo Ambientale Italiano. In particolare, sabato 22 e domenica 23 marzo si svolgerà la 33ª edizione delle Giornate FAI di Primavera, il principale evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del Paese organizzato dal FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano ETS in occasione dei cinquant’anni dalla nascita del FAI, fondato nel 1975 da Giulia Maria Crespi e Renato Bazzoni, con Alberto Predieri e Franco Russoli. Presenti all’incontro Giovanna Rossi di Schio, presidente regionale FAI Veneto, Alessandro Armani, responsabile beni FAI Nord-Est, Francesca Barbini, capo delegazione FAI di Venezia, Elena Borghello, responsabile FAI negozio Olivetti di Venezia, e la presidente della Sesta commissione consiliare Francesca Scatto (Lega-LV) che, nel corso del proprio intervento, ha sottolineato “La passione autentica e l’amore per il proprio territorio e per il proprio patrimonio culturale attraverso il coinvolgimento delle scuole, dei docenti e dei ragazzi, instillando in loro l’amore per la cultura, elemento che unisce e che apre al mondo”.

“L’opera di valorizzazione del FAI – ha aggiunto Cavinato – ha già fatto conoscere tanti tesori nascosti. E ce ne sono tantissimi ancora da esplorare. Le due giornate in programma questo fine settimana sono un’occasione da non perdere. Stavolta in particolare, perché cadono nei cinquant’anni esatti dalla fondazione dell’associazione. Per il resto, ricordiamoci lo scopo: accedere ai luoghi della bellezza solitamente chiusi, per aumentare la consapevolezza della gente e incentivarla al rispetto e alla promozione della tutela. È un vero e proprio percorso di cittadinanza, come ha più volte ripetuto il Fai stesso. Molti Veneti già lo sanno, ma è sempre opportuno tornare con queste iniziative”.

“Sabato e domenica – ha sottolineato Alessandro Armani, responsabile beni FAI Nord-Est – anche la provincia di Venezia sarà presente alla 33ª edizione delle Giornate FAI di Primavera. Tra le aperture ci sarà anche il negozio Olivetti di Piazza San Marco, sotto le Procuratie Vecchie, dalle 10 alle 18, con focus dedicati alla figura di Adriano Olivetti e all’aspetto architettonico e quindi alla figura di Carlo Scarpa”.

“A Venezia – ha aggiunto Francesca Barbini, capo delegazione FAI di Venezia – il FAI aprirà la sede regionale della Banca d’Italia, ovvero palazzo Dolfin Manin a Rialto, e questa sarà un’apertura su prenotazione, e poi palazzetto Bru Zane, palazzo Labia e l’Accademia di Belle Arti, dove si terranno visite speciali in cui studenti e docenti dell’Accademia mostreranno il proprio lavoro quotidiano: un’occasione speciale per comunicare a un pubblico amplissimo – raggiungiamo nel complesso circa un milione di visitatori in queste occasioni – la bellezza e quanto prezioso sia il patrimonio di questo paese, grazie ai volontari della nostra rete territoriale a alle scuole, coinvolte attraverso progetti specifici”.

