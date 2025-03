Gruppo Hera aderisce alla piattaforma Fideiussioni Digitali di Cetif Advisory sviluppata con Reply

A seguito del lancio avvenuto a settembre della prima piattaforma italiana per la gestione del ciclo di vita delle garanzie fideiussorie e la notarizzazione di queste su tecnologia Blockchain con l’on-boarding delle prime banche, Cetif Advisory, in collaborazione con Reply, annuncia anche l’on-boarding del Gruppo Hera in qualità di contraente, tra le aziende che hanno deciso di adottare questo strumento. Il Gruppo Hera è una delle maggiori multiutility italiane e opera nei settori ambiente, energia e idrico, con oltre 10.000 dipendenti. Oltre 7,5 milioni di cittadini hanno almeno un servizio fornito dal Gruppo; quotata dal 2003, è tra le prime 40 società italiane per capitalizzazione (fa parte dell’indice Ftse Mib) e dal 2020 è entrata nel Dow Jones Sustainability Index, World e Europe. Questo risultato rappresenta un traguardo significativo nel percorso di popolamento dell’applicativo per il completamento del ciclo di vita.

La piattaforma Fideiussioni Digitali, sviluppata a partire da ottobre 2019 per rispondere alle principali criticità del settore, come la scarsa digitalizzazione, le frodi e la gestione non strutturata, è stata realizzata grazie a una fase di sperimentazione tra febbraio e dicembre 2020 che ha coinvolto 29 aziende e portato alla creazione di un MVP basato sulla Blockchain Corda R3. Successivamente, tra il 2021 e il 2022, il progetto è stato industrializzato attraverso approfondite analisi legali, tecniche e funzionali. Con l’introduzione del Nuovo Codice degli Appalti nel 2023 e della circolare ANAC del 2024, la piattaforma è stata aggiornata per garantire tracciabilità, notarizzazione su Blockchain e innovativi vantaggi operativi, come la possibilità di ottenere uno sconto del 10% sulla somma garantita.

Il ciclo di vita del processo fideiussorio riveste un ruolo cruciale, poiché consente, tra l’altro, di accedere a vantaggi significativi come il 10% di sconto sulla somma garantita. Per massimizzare l’efficacia della piattaforma, è indispensabile che vi partecipino tutte le figure coinvolte: contraenti, garanti e garantiti. Il Gruppo Hera, come primo contraente operativo sulla piattaforma, contribuisce a consolidare questo ecosistema digitale, permettendo, in sinergia con garanti e garantiti, di gestire l’intero processo fideiussorio in modo integrato e tracciabile.

Oggi, Cetif e Reply sono orgogliose di avere operante sull’applicativo anche il Gruppo Hera. Dal 15 novembre 2024, la multiutility può utilizzare la piattaforma Fideiussioni Digitali per interagire con tutte le parti coinvolte nel processo, permettendo una visione integrale del processo fideiussorio. Questo segna un passo avanti fondamentale per l’intero settore.

“Come Gruppo Hera siamo fieri di aver messo a disposizione del progetto il nostro know-how, che ha contribuito alla nascita di un sistema digitalizzato relativo all’emissione delle fideiussioni bancarie e assicurative. Una piattaforma unica di gestione che assicura al garantito l’autenticità delle garanzie emesse a loro favore, mentre al garante e la contraente una gestione snella ed efficace”, ha dichiarato Massimo Vai, CFO del Gruppo Hera.

“Come partner industriale e tecnologico di questo progetto siamo orgogliosi di aver messo a disposizione la nostra esperienza e competenza nella creazione di una soluzione blockchain all’avanguardia, scalabile e configurabile in base alle esigenze di ciascun attore. L’adesione al servizio da parte di un grande gruppo come Hera è un’ulteriore conferma del valore e dell’utilità della soluzione e possa accelerarne ulteriormente l’adozione. Restiamo convinti che la diffusione del servizio Fideiussioni Digitali rappresenti un passo significativo verso l’innovazione nel settore finanziario e assicurativo nel nostro paese.” ha dichiarato Roberto Tognoni, Executive Partner Reply.

“Siamo orgogliosi – afferma il Prof. Federico Rajola, Presidente di Cetif Advisory –

di vedere concretizzato il frutto di cinque anni di lavoro, ora pienamente operativo sul mercato, a supporto della digitalizzazione delle fideiussioni per istituzioni finanziarie e compagnie assicurative, nonché nella prevenzione delle frodi. Grazie alla nostra piattaforma, l’intero ciclo di vita delle garanzie fideiussorie può essere gestito in modo più semplice ed efficiente, con un significativo abbattimento del rischio di frodi e una forte riduzione dei costi operativi. Come Cetif Advisory, siamo lieti di mettere a disposizione il nostro know-how e il nostro expertise, contribuendo così all’innovazione del settore.”

