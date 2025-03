Prima commissione – Audizione sullo stato delle trattative in materia di autonomia

Nel corso della seduta odierna, aperta a tutti i consiglieri, la Prima commissione del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Luciano Sandonà (Lega-LV), vicepresidente Chiara Luisetto (Partito Democratico), ha acquisito informazioni – ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto e dell’articolo 54 del Regolamento, e su impulso del consigliere regionale Marzio Favero (Lega – LV) – da componenti della Delegazione incaricata di condurre le trattative fra la Regione del Veneto e lo Stato per il conseguimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, in merito al percorso delineato dall’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, e in particolare da Maurizio Gasparin, Segretario generale della programmazione, da Luca Marchesi, Direttore area tutela e sicurezza del territorio, e dal professore di Diritto costituzionale Mario Bertolissi dell’Università di Padova. In particolare, il professor Bertolissi, e successivamente il dott. Gasparin, hanno condotto un articolato e approfondito excursus storico e costituzionale sulla vicenda autonomistica, dai primi anni ’70 fino alla sentenza della Corte costituzionale n. 192/2024, a partire dall’apertura del negoziato nel 2017 con il Governo Gentiloni fino alla situazione attuale, caratterizzata appunto dalle novità apportate dalla recente pronuncia della Consulta relativa alla cd. legge Calderoli (la n. 86/2024) e dalle previsioni contenute nel D.L. n. 202/2024, il cosiddetto Milleproroghe, convertito in Legge n. 15/2015: in particolare è stato fatto salvo il lavoro istruttorio e ricognitivo sino ad oggi svolto; è stato prorogato sino al 31 dicembre 2025 il termine di conclusione dell’attività istruttoria; detta attività, esaurita la funzione della Cabina di Regia e degli Organismi a suo supporto, è ora svolta presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il direttore Marchesi, in conclusione, ha accennato, riassumendola, la situazione legata alla Protezione Civile. Su proposta del consigliere Favero, il dibattito sul tema è destinato a proseguire nel corso della future sedute della Commissione.

