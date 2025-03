Terza commissione: Ok a contenitori prodotti ittici in materiale sostenibile

La Terza Commissione permanente del Consiglio regionale del Veneto, presieduta da Marco Andreoli (Lega-LV), e dal vicepresidente Renzo Masolo (Europa Verde) nella seduta odierna, ha dato seguito ai lavori calendarizzati in agenda secondo il seguente ordine: parere alla Giunta regionale n. 492 “Apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per l’intervento SRA28 Azione 2 del Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale del PSN PAC 2023-2027 per il Veneto. Regolamenti (UE) n. 2021/2115 e n. 2021/2116. La Commissione si è espressa con voto favorevole a maggioranza dei presenti.

Per quanto riguarda invece il Parere alla Giunta regionale n. 494 “Apertura bando biennale per le annualità 2026-2027 (fondi 2026) dell’intervento Investimenti per il settore vitivinicolo. Regolamento (UE) n. 2115/2021, la Commissione ha proseguito nell’esame del provvedimento.

A seguire, la Commissione si è espressa con voto favorevole a maggioranza dei presenti in merito al Progetto di legge regionale n. 307 di iniziativa dei consiglieri Dolfin, Andreoli, Barbisan, Bet, Bisaglia, Cestaro, Favero, Giacomin, Maino, Michieletto, Pan, Rizzotto, Sandonà, Valdegamberi, Vianello e Zecchinato “Disposizioni per favorire la sostituzione dei contenitori di prodotti ittici in polistirene con contenitori in materiale sostenibile”.

In prosieguo di seduta, la Commissione ha illustrato ed esaminato l’articolato del Progetto di legge regionale n. 313 d’iniziativa dei consiglieri Pan, Andreoli, Bet, Bozza, Brescacin, Ciambetti, Dolfin, Formaggio, Rigo, Rizzotto e Valdegamberi “Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, N. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.

Infine, la Commissione ha illustrato il Progetto di legge regionale n. 289 di iniziativa dei consiglieri Lorenzoni e Baldin “Norme per la transizione verso l’energia rinnovabile, il miglioramento dell’efficienza nei consumi energetici, la riduzione delle emissioni climalteranti”. In sintesi, come esplicitato nel testo normativo “la finalità della presente proposta di legge è recepire a livello regionale gli impegni assunti in ambito nazionale ed europeo relativamente alla decarbonizzazione, guidando tale processo in modo virtuoso in termini di ricadute economiche per il territorio regionale, per accompagnare i target del Piano Energetico Regionale, in coerenza con gli obiettivi Europei del piano Repower EU e della politica nazionale verso la neutralità climatica all’orizzonte 2050”.

