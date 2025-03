“Il Consiglio regionale ha affrontato spesso le tematiche relative all’Intelligenza artificiale, analizzandone usi, applicazioni e potenziali problematiche e pericoli. Lo scorso anno abbiamo ospitato una lectio magistralis del Professor Federico Faggin, vicentino, inventore del microchip, mentre – ultimo in ordine di tempo – lunedì scorso si è tenuto il Seminario su “Innovazione, tecnologie e intelligenza artificiale nella PA”, con la partecipazione di professori dell’Università Ca’ Foscari di Venezia e dell’Università del Salento. Si inserisce proprio all’interno di questo quadro la presentazione del nuovo corso ITS che partirà dal prossimo anno accademico, a Valdagno”. Con queste parole il Presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti ha introdotto oggi, a Palazzo Ferro-Fini, la conferenza di presentazione del corso ITS per Artificial Intelligence Developer and Data Analyst. “La città laniera è stata luogo simbolo dell’industria italiana e della dimensione di modernità che rivediamo ancora in quella città sociale che dal secolo scorso ci indica una strada: una visione strategica capace di vedere lontano. Il corso per AI Developer e Data Analyst è un’opportunità formativa che apre le porte al futuro e capire l’intelligenza artificiale, al fine del suo utilizzo, significa abitare il futuro, comprendere le grandi opportunità che le tecnologie offrono e metterle a disposizione della società, dell’economia, dei cittadini. Ecco perché è importante questa proposta di specializzazione che colma una lacuna nel panorama formativo, facendo di Valdagno un punto di riferimento per l’intero Veneto dove, non dimentichiamo, esiste la straordinaria esperienza a Roncade, nel Trevigiano, di H-Farm College, campus universitario avanzato. Due proposte, quella dell’ITS Digital Academy a Valdagno e di H-Farm a Roncade, diverse tra loro, rivolte a pubblici diversi, ma che sanno essere altamente innovative, di qualità, tese a dare ai nostri giovani gli strumenti e i mezzi per competere nel mercato interazionale delle professioni avanzate e innovative”, ha proseguito il Presidente. “Stiamo vivendo un momento difficilissimo per il nostro Paese e per l’intera Europa. Stiamo vivendo, anzi, “subendo” una svolta epocale che non ha precedenti nella storia: ad oggi l’Unione Europea, anche per scelte suicide della precedente Commissione UE, dipende dai paesi stranieri per più dell’80% dei prodotti digitali, dei servizi, delle infrastrutture e della proprietà intellettuale, per non parlare della dipendenza dall’estero per materie prime e prodotti fondamentali. Estremamente pesanti sono le lacune europee in termini di cloud computing e pesantissimi i ritardi sull’Intelligenza Artificiale. Viviamo in un’epoca di profonda trasformazione digitale, dove AI e analisi dei dati stanno ridefinendo e rivoluzionando ogni settore: l’innovazione farà scomparire molti lavori, ne modificherà altri, ne creerà di nuovi che oggi non conosciamo. Ma chi si attrezza per tempo, chi preparerà oggi la propria mente a vedere e comprendere la nuova realtà sarà un grande protagonista del domani. Questo corso è un ponte verso le professioni più richieste già oggi, e ancor più domani. Ai giovani studenti diciamo che stanno per entrare in un campo che darà loro gli strumenti per essere protagonisti dell’innovazione, ai genitori assicuriamo che stanno investendo nel futuro dei loro figli, agli imprenditori garantiamo che questi professionisti saranno la chiave per mantenere competitive le aziende, ottimizzare i processi e scoprire nuove opportunità di business. Questa proposta a Valdagno non è solo formazione, è un investimento nel futuro. Un futuro dove l’AI e i dati saranno sempre più centrali, e dove i nostri studenti saranno in prima linea nel guidare questa trasformazione perché i loro occhi vedranno chiaramente ciò che i nostri occhi di adulti vedono oggi solo in modo indistinto se non offuscato”, ha concluso il Presidente.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO