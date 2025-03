Quarta commissione- Unanimità su attuazione Legge regionale per prevenire crimine organizzato

La Quarta commissione consiliare, presieduta da Andrea Zanoni (Europa Verde), vicepresidente Roberto Bet (Lega- LV), ha espresso all’unanimità la presa d’atto della Rendicontazione n. 274, ovvero la Relazione sullo stato di attuazione, per il biennio 2023-2024, della L.R. n. 48/2012 ‘Misure per l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile’.

Sono inoltre state acquisite, all’unanimità, le risultanze del percorso conoscitivo della Quarta commissione ‘La qualità dell’aria in Veneto’.

A margine della seduta, il presidente Zanoni ha ricordato come “il lavoro portato avanti dalla commissione è durato diversi mesi, con l’audizione di decine di soggetti portatori di interesse, Regione e ARPAV su tutti. Le risultanze si sono rilevate estremamente importanti in quanto hanno manifestato la necessità di intervenire su più fronti per migliorare la qualità dell’aria in Veneto. Serve innanzitutto monitorare maggiormente le emissioni ed effettuare più controlli, soprattutto sugli impianti che producono inquinamento. Ma è altresì importante sensibilizzare i cittadini verso un utilizzo più responsabile degli impianti, come le semplici stufe a legna, per ridurre l’inquinamento”.

Per il vicepresidente Bet, “la relazione presentata oggi ha messo in evidenza le difficoltà, per il territorio Veneto, di rispettare i valori di PM10, a causa della conformazione olografica della Pianura Padana. È quindi obiettivamente molto difficile raggiungere gli obiettivi indicati. Pur tuttavia, credo che le azioni messe in campo dalla Regione, assieme alle altre del Bacino Padano, stiano andando nella direzione giusta per contenere le emissioni ed evitare quindi di incorrere nelle procedure di infrazione europee”.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO