“Oggi si celebra la trentesima Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Un appuntamento che vede Trapani come città ospitante della manifestazione annuale. Nel rinnovare il ringraziamento agli organizzatori, ritengo che il modo migliore per rendere memoria alle vittime di mafia sia quello di mettere in evidenza l’importanza di relazioni stabili e trasparenti tra istituzioni e società civile. La mafia si può sconfiggere. Creando solide reti in grado di diffondere una cultura della legalità come punto di riferimento nelle scelte dei singoli. Dando vita ad una società aperta e solidale, che guarda alle fragilità come base per investire sulle persone e sul loro coraggio di essere donne e uomini giusti. Questo lo dobbiamo a chi è morto per mano della mafia e questo lo dobbiamo alle future generazioni che guardano con occhi di speranza ad un futuro fatto di legalità e giustizia”. Il messaggio è della Vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto con delega alla legalità, Francesca Zottis (Partito Democratico).

