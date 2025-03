Le Fonti Awards del 13 marzo incoronano LA SCUOLA 2.0

Ceo dell’Anno (Roberta Erminia Crisci) – Settore dell’Istruzione

“Per essere alla guida di una realtà innovativa, una community di apprendimento aperta e trasparente, dove ogni utente è in stretta e diretta interazione sociale. Per agevolare l’accesso all’istruzione e per favorire l’inclusione attraverso l’apprendimento online”.

Questa è stata la motivazione con cui La Scuola 2.0 è stata insignita del riconoscimento di “Eccellenza dell’Anno – Istruzione“, distinguendosi per l’innovazione nel campo educativo e per l’introduzione di un progetto pionieristico nell’ambito dell’intelligenza artificiale.

Il 13 marzo 2025, presso Palazzo Mezzanotte in Piazza Affari a Milano, si è svolta la XV edizione dei Le Fonti Awards, prestigioso evento che celebra le eccellenze italiane nei settori delle professioni, della consulenza e delle imprese.

La Scuola 2.0, fondata con l’obiettivo di colmare il divario tra scuola, studenti e famiglie, propone un modello didattico innovativo, basato su classi a numero ridotto, lezioni interattive e l’abolizione dei voti tradizionali. L’istituto promuove un’educazione centrata sul valore dello studente, incentivando la collaborazione, l’apprendimento condiviso e un approccio didattico personalizzato. L’errore viene visto come parte integrante della crescita, e il percorso educativo assume maggiore rilevanza rispetto al semplice risultato finale.

A capo de La Scuola 2.0 Roberta Erminia Crisci che ha rivoluzionato il mondo dell’

istruzione; con un approccio all’avanguardia, integrando tecnologia e didattica

al fine di rendere l’apprendimento accessibile, dinamico e stimolante. “



E’ stato emozionante ed un onore ricevere questo premio come eccellenza dell’anno 2025, questo non è solo un traguardo: è un punto di partenza per tanti nuovi obiettivi. Questo riconoscimento rappresenta una bussola che ci conferma la giusta direzione,

spronandoci ad evolvere, adattarci e dare il meglio per restare al passo con il cambiamento. Il mio impegno è trasformare l’istruzione e guardare alla scuola con un occhio puntato al futuro”, ha dichiarato la premiata con entusiasmo.

Tra le iniziative più rilevanti, La Scuola 2.0 è la prima in Italia a introdurre l’educazione sentimentale, offrendo agli studenti uno spazio sicuro per affrontare tematiche emotive e relazionali fondamentali. Inoltre, grazie al progetto “Azurre”, sta sviluppando un applicativo basato sull’intelligenza artificiale associato alla didattica, con

tutor digitali e mentor virtuali, progettati per supportare gli studenti nel loro percorso di apprendimento. Questo innovativo strumento mira a rendere la didattica più accessibile e inclusiva, abbattendo le barriere che spesso ostacolano il successo scolastico di studenti affetti dai disturbi e patologie del neuro sviluppo (DSA e BES).

“Noi di La Scuola 2.0 scegliamo di ascoltare, di imparare e di sperimentare sul campo.

Crediamo in un’istruzione aperta dove ogni studente conta

. Dietro c’è un team che lavora con passione con un unico obiettivo, quello di migliorare sempre”.

La CEO, Roberta Erminia Crisci, ha espresso grande orgoglio per il riconoscimento ricevuto, sottolineando come questo premio rappresenti un punto di partenza per continuare a innovare e adattarsi alle esigenze di un’istruzione in continua evoluzione.

Link al Comunicato Ufficiale:

https://www.trend-online.com/2025/03/14/le-fonti-awards-13-marzo-2024-incoronano-eccellenze/

Leggi il comunicato stampa originale

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di LA SCUOLA 2.0 SRLS