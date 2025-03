Vicepresidente Soranzo: “Riccardo Pasquato, giovane padovano campione di Enduro”

Oggi, a palazzo Ferro Fini, il vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto Enoch Soranzo (FdI) ha consegnato una targa a Riccardo Pasquato, “diciottenne padovano campione europeo junior di Enduro nel 2024, in sella a una moto Fantic 125, interamente ‘made in Veneto’, un’eccezione nello sport motoristico. Tesserato con il Motoclub Gaerne, Pasquato gareggia con il team Fantic Racing Junior. Il nostro campione rappresenta un grande orgoglio per la Regione del Veneto, che si conferma di eccellenza anche nello sport”.

Il Vicepresidente ha spiegato che “la targa consegnata a Riccardo Pasquato vuole essere un riconoscimento, mio e di tutto il Consiglio regionale, per la grande dedizione che il campione mette nella sua passione, e ovviamente per gli importanti risultati sportivi conseguiti, con l’augurio che Riccardo possa raggiungere tutti i suoi sogni. Oggi è quindi una bellissima giornata per il Consiglio regionale del Veneto”.

“Ricordo che lo sport è palestra di vita, contribuisce a formare e a educare i nostri ragazzi – ha aggiunto Soranzo – I suoi sacrifici, le tante rinunce che è costretto a fare, la sua costanza quotidiana nell’allenamento e la capacità di conciliare gli innumerevoli impegni con la scuola, ne fanno un esempio assolutamente positivo per tantissimi giovani che lo guardano con ammirazione. Credo che nessun successo, nello sport come nella vita, giunga casualmente: servono tantissimo impegno e lavoro”.

Riccardo Pasquato ha ricordato “gli esordi, a sei anni, con le mini-enduro. Sono entrato da giovanissimo nella grande famiglia del motoclub Gaerne, conquistando diversi titoli italiani, fino al titolo europeo conseguito l’anno scorso. Ho fatto e faccio tutt’ora grandi sacrifici, assieme al motoclub e alla mia famiglia, ma ne è valsa la pena e spero che in futuro possa andare sempre meglio. Mi sottopongo a duri allenamenti, sia alla mattina presto, con una corsa, prima di andare a scuola, sia nel pomeriggio e alla sera, in palestra. E ora che le giornate si stanno allungando, riprenderò a correre in pista di pomeriggio. Alla fine della giornata, sono così stanco che non c’è praticamente spazio per altro… Ma ho una grandissima passione per il mio sport e voglio arrivare più in alto possibile. Il sogno sarebbe diventare professionista, anche se sono consapevole che sarà molto difficile in quanto nell’Enduro i piloti che corrono per professione sono davvero pochi. Per ora, mi diverto tantissimo e riesco comunque a conciliare lo sport con la scuola, a cui tengo molto anche perché rappresenta il piano alternativo nel caso non riuscissi a dare sostanza ai miei sogni. Ringrazio la mia famiglia per l’appoggio che mi ha sempre garantito”.

Antonio Specia, Team Manager del Fantic Racing Junior, ha sottolineato “due doti che ha Riccardo e che devono possedere tutti i campioni: dedizione assoluta e voglia di non mollare mai, coniugate a una buona capacità di coordinamento motorio. Con Pasquato, l’anno scorso abbiamo vinto un titolo europeo meritatissimo, anche grazie all’importante sforzo organizzativo profuso. Ora puntiamo al Mondiale e il podio della settima scorsa agli Assoluti spero possa essere di buon auspicio…”. Ricordo che abbiamo una Academy che aiuta i giovani piloti, su cui peraltro puntiamo tantissimo, a diventare professionisti, con una struttura che prepara gli allenamenti, sviluppa le moto e assolve a tanti altri compiti”.

Domenico Panigas, presidente del Motoclub Gaerne, ha ricordato che “il sodalizio è stato fondato nel 1980: quest’anno festeggeremo il 45° anno di attività e sarebbe bello onorarlo con un titolo Mondiale. Abbiamo piloti professionisti molto forti ma, negli ultimi anni, stiamo puntando forte anche sui giovani. Ci fa piacere constatare come il motocross avvicini molto genitori e figli e teniamo assolutamente al buon rendimento scolastico, oltre a quello sportivo, dei ragazzi. Siamo attenti a salvaguardare il territorio: facciamo gare in posti che poi vengono regolarmente ripristinati. Eppure, rispetto ad altri sport, notiamo ancora una certa diffidenza verso il motocross”.

