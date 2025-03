Grottaferrata, il 22 marzo la cerimonia di inaugurazione della 425ª Fiera Nazionale

Si è aperta questa mattina la 425esima Fiera nazionale di Grottaferrata, bagnata come tradizione vuole dalla pioggia. Ma il cattivo tempo non ha impedito la presenza delle istituzioni civili, militari e religiose. Infatti, dopo il discorso di apertura del Sindaco Mirko Di Bernardo, sono intervenuti per portare un indirizzo di saluto e un’attestazione di stima alla Città di Grottaferrata, in rappresentanza del Governo il Senatore Giorgio Salvitti, in rappresentanza della Regione Lazio l’On.le Andrea Volpi e per la Città Metropolitana di Roma Capitale il Vicesindaco Pierluigi Sanna.

È salita poi sul palco, allestito all’interno del Salone del Gusto, la Consigliera delegata alla Fiera nazionale di Grottaferrata Veronica Pavani, che ha curato l’organizzazione generale della manifestazione, coordinandosi con i dirigenti e seguendo le attività degli uffici comunali. Padre Francesco De Feo, Egumeno dell’Abbazia di San Nilo, ha impartito infine la benedizione. La cerimonia si è chiusa con alcuni pezzi della Banda musicale di Mentana e della formazione bandistica giovanile di Grottaferrata, che in apertura avevano eseguito l’Inno d’Italia e l’Inno d’Europa, in omaggio alle Città gemellate di Vandoeuvre e di Patmos. Era presente una numerosa delegazione dei Sindaci dei Castelli Romani, i cui comuni erano quasi tutti rappresentanti, degli enti sovracomunali e del mondo dell’associazionismo cittadino.

«La Fiera di Grottaferrata torna ad essere un’eccellenza della Città e dei comuni limitrofi, presentando un’area fieristica ordinata, innovativa e ingrandita rispetto allo scorso anno con la presenza di 140 espositori – dichiara il Sindaco Mirko Di Bernardo -. Questo è un anno di passaggio, perché con la Fondazione Ente Fiera, che l’Amministrazione vuole creare, si darà vita ad una struttura in grado di coinvolgere partner pubblici e privati per una governance multilivello che consentirà di rendere ancora più preziosa e accattivante la Fiera, con ricadute importanti in termini turistici e economici per i nostri territori. Voglio infine ricordare che insieme ad altri comuni del comprensorio dei Castelli Romani, Grottaferrata quest’anno è Capitale italiana del Vino, il cui capofila è la Città di Marino. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato con solerzia e impegno in queste settimane per dare vita a questa grande manifestazione e tutti coloro che sono intervenuti e hanno dimostrato attaccamento alla Città».

