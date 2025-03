LE MOTO DI ORESTE GARANZINI NELLO STAND ASI ALLA PRIMA EDIZIONE DI “MOTÒEXHIBITION” A MODENA FIERE

La storia della moto italiana affonda le sue radici all’alba del 1900 e può contare sul genio e le capacità artigianali di decine e decine di costruttori, dai più piccoli a quelli che negli anni sono diventati veri e propri colossi conosciuti in tutto il mondo. ASI, con la sua partecipazione all’inedito salone “MotòExhibition” in programma a Modena Fiere il 29 e 30 marzo, riporta sotto i riflettori un marchio quasi sconosciuto, quello che porta il nome del suo fondatore: Oreste Garanzini.

Milanese, classe 1887, Garanzini inizia la sua carriera nel settore ciclistico per poi avviare, nel 1919, un’attività commerciale con la vendita delle moto britanniche Verus. Ben presto comincia anche a gareggiare come pilota, vincendo i titoli italiani di velocità nel 1921 e nel 1923 nelle classi 350 e 250. È lui stesso a preparare e a modificare le sue moto da corsa, che battezza “Veros”, fino a quando non inizia a proporre un suo catalogo. Le prime moto di Oreste Garanzini sono equipaggiate con motori Jap e, dal 1926, compaiono anche i propulsori 250 cc progettati dal valido tecnico milanese.

L’attività motociclistica di Garanzini prosegue fino al 1931 per poi convertirsi al settore automobilistico. Oggigiorno, quindi, le moto Garanzini sono davvero delle perle rare, preziose testimoni di un saper fare italiano che ha fatto scuola.

Nello stand ASI alla prima edizione di “MotòExhibition”, allestito nel Padiglione A di Modena Fiere, sono esposti esemplari come il sidecar del 1921 a marchio Veros e due 350 Sport del 1923 e 1924 con motore Jap. Domenica 30 marzo alle ore 11.00, sempre nello stand ASI, è in programma un talk di approfondimento sulla figura di Oreste Garanzini con la partecipazione della nipote Flavia.

La presenza della Federazione a “MotòExhibition” permette di ricordare l’imperdibile appuntamento con la 22^ edizione di ASI MotoShow, il museo della moto in movimento che si svolgerà dal 9 all’11 maggio all’Autodromo di Varano de’ Melegari (PR) con la partecipazione di quasi mille moto storiche provenienti da tutta Europa.

Per i Tesserati ASI che visiteranno “MotòExhibition” è previsto il biglietto ridotto a 15€ (anziché 19€) acquistabile direttamente alle casse di Modena Fiere presentando la propria tessera in corso di validità. Inoltre, chi arriverà in sella alla propria moto (storica o moderna) potrà accedere direttamente all’ingresso Cargo Ovest (purché già munito di biglietto digitale o cartaceo). Orari di apertura: sabato 29 marzo dalle 9.00 alle 19.00; domenica 30 marzo dalle 9.00 alle 18.00.

