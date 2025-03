Nuova apertura a San Salvatore Telesino

Sole365 apre le porte del suo nuovo punto vendita al Parco Comm.le Telesia, a San Salvatore Telesino (BN), il 27 marzo alle ore 9:00.

Con una superficie di 2000 metri quadri, i clienti potranno immergersi in un’esperienza di spesa unica, esplorando i reparti dei freschi e freschissimi, tra cui:

Frutta e Verdura: con prodotti di stagione, provenienti da filiere controllate e selezionati per garantire la massima freschezza;

Gastronomia: con specialità locali e prelibatezze gastronomiche;

Macelleria: con carni selezionate, tagli pregiati e la competenza di esperti macellai per soddisfare ogni esigenza;

Pescheria: il profumo del mare con pesce fresco, crostacei e molluschi, per portare in tavola il meglio della tradizione marinara;

Enoteca: un viaggio alla scoperta dei migliori vini regionali e nazionali, con consigli esperti per abbinamenti perfetti;

Panetteria: il profumo del pane appena sfornato, con una vasta gamma di prodotti da forno, realizzati ogni giorno con ingredienti di qualità e lievitazione naturale;

Cucina: un’assoluta novità, un reparto dedicato alla preparazione di piatti caldi e pronti da gustare, realizzati con gli ingredienti freschi del supermercato. Un’ulteriore comodità per chi cerca un pasto veloce e di qualità.

Fedele alla sua filosofia, Sole365 offre prezzi bassi 365 giorni l’anno, senza bisogno di tessere fedeltà o promozioni speciali. L’obiettivo è rendere la spesa di qualità accessibile a tutti, offrendo un’ampia scelta di prodotti a prezzi competitivi.

Sole365 crede che la convenienza debba essere una costante, non un’eccezione.

L’apertura del nuovo punto vendita Sole365 vi aspetta il 27 a San Salvatore Telesino in Via Marandoli,2 c/o Parco Comm.le Telesia dalle ore 9:00, con tanti gadget e buoni sconto.

