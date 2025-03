45esima Rassegna gastronomica Asparago Bianco di Bassano DOP

Il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, ha presentato oggi a palazzo Ferro Fini la 45^ edizione della tradizionale Rassegna gastronomica che ha come protagonista l’Asparago Bianco di Bassano DOP, organizzata da Confcommercio, Mandamento di Bassano del Grappa.

Dal 19 marzo al 13 giugno andranno in scena diversi eventi tematici che vedranno protagonisti, a pranzo piuttosto che a cena, i ristoratori bassanesi, dove sarà possibile degustare l’Asparago Bianco di Bassano DOP. Questi gli appuntamenti calendarizzati: 21 marzo, Ristorante Cornale; 8 aprile, Ristorante Bella Capri; 9 aprile, Ristorante Melograno; 10 aprile, Ristorante La Rosina; 12 aprile, Eno-Trattoria Nuovo Borgo; 13 aprile, Ristorante Sant’Eusebio; 2 maggio, Mozart Bistrot; 6 maggio, Cà Nardello; 7 maggio, Antica trattoria Da Doro; 8 maggio, Antica Trattoria All’Alpino; 9 maggio, Ristorante Al Pioppeto; 13 maggio, Ristorante Bella Capri; 15 e 16 maggio, Ristorante CA’ 7.

Queste invece le attività aderenti alla Rassegna: Da Doro, a Solagna; Alla Stazione a Cassola; Cà Nardello, a Sant’Eusebio, Villa CA’7 e B38 a Bassano; Al Pioppeto a Romano d’Ezzelino; Nuovo Borgo a Bassano; Melograno a Bassano Valrovina; All’Alpino a Pove del Grappa; Trevisani e Mozart Bistrot a Bassano del Grappa; La Rosina a Marostica; Danieli a Bassano del Grappa, Cornale a Enego; Bella Capri a Bassano, Gelateria Panna e Storti a Romano d’Ezzelino; Antico Laboratorio San Giuseppe a Bassano.

“Ogni anno – ha esordito il Presidente del Consiglio regionale – questa rassegna rappresenta il punto d’unione tra il mondo agricolo e quello gastronomico e culturale, oltre che quello turistico. È ormai tradizione presentare qui, in Consiglio regionale, l’Asparago Bianco DOP, il prodotto culinario di eccellenza del territorio bassanese. Secondo l’ultimo Rapporto sul Turismo Enogastronomico, riferito al 2024, rispetto all’anno precedente si è assistito ad un aumento del fenomeno del 12%, definendo un trend in crescita, per un valore economico di 40,1 miliardi di euro. Il turismo enogastronomico rappresenta oggi una componente cruciale dell’offerta turistica italiana. Per il Veneto, prima Regione in Italia per numero di presenze turistiche, la combinazione di prodotti tipici e borghi caratteristici risulta particolarmente attrattiva. L’impegno nella valorizzazione dei prodotti locali e nella tutela del territorio ha permesso al Veneto di consolidare la propria reputazione come meta d’eccellenza”.

“Auspico quindi una stagione di massima soddisfazione per i ristoratori e i coltivatori, che mettono nel proprio lavoro tanta professionalità”, ha chiosato Ciambetti.

Per Elena Scotton, vicepresidente Confcommercio Mandamento di Bassano del Grappa, “abbiamo l’ambizione di promuovere non solo l’asparago, che comunque è un prodotto con peculiarità uniche che tutti ci invidiano, ma un intero territorio, affinché la nostra enogastronomia diventi sempre più attrattiva per il turismo, al di fuori del Bassanese, perché abbiamo potenzialità incredibili”.

Paolo Brotto, Presidente del Consorzio per la Tutela dell’Asparago Bianco di Bassano DOP, ha evidenziato come “questa tradizionale rassegna rappresenta la principale vetrina per promuovere l’Asparago Bianco, un prodotto che è stato il primo in Europa a ottenere il marchio Denominazione di Origine Protetta, ed è il primo ancora in Italia. Il grande lavoro portato avanti con i ristoratori sta dando i propri frutti, dato che il turismo enogastronomico è in crescita. E l’asparago rappresenta il fiore all’occhiello del nostro territorio, capace di attrarre numerosi turisti”.

Andrea Simioni, vicepresidente della categoria dei Ristoratori, ha spiegato che “la rassegna è articolata in una quindicina di eventi distribuiti su tutto il territorio: rappresenta la ripartenza dopo la stagione invernale. Ci auguriamo bel tempo e di veder così confermato il trend di crescita del numero di turisti che verranno qui per degustare l’Asparago Bianco DOP”.

