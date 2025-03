ASI CIRCUITO TRICOLORE: RIPARTE IL GIRO D’ITALIA DEL MOTORISMO STORICO

Cultura, turismo, territorio e motori storici sono gli ingredienti della ricetta perfetta che si chiama ASI Circuito Tricolore. È il format promosso dall’Automotoclub Storico Italiano, giunto alla quinta edizione, che unisce in un unico calendario 15 eventi distribuiti in tutta Italia. Si parte con il “Valli e Nebbie” organizzato dal Club Officina Ferrarese, in programma dal 28 al 30 marzo nell’incantevole scenario di Ferrara e del Delta del Po, con un itinerario tra terra e acqua unico nel suo genere.

Al via ci saranno novanta equipaggi, con “rendez vous” in Piazza Castello a Ferrara da venerdì per le verifiche e l’esposizione delle auto. Da qui si partirà sabato mattina alle 9.00 con successive tappe a Tresigallo, Lagosanto, Lido di Volano, Goro, Zenzalino e Copparo. Alle 17.00 la sfilata in Piazza Castello a Ferrara. Il tour di domenica 30 marzo porterà alla scoperta delle campagne ferraresi, con tappa principale a Poggio Renatico con il suo Castello Lambertini. Alle 11.30 parata conclusiva in Piazza Trento e Trieste a Ferrara.

Patrocinato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ASI Circuito Tricolore offre al pubblico e ai partecipanti un impareggiabile connubio di eccellenze del made in Italy: bellezze paesaggistiche e architettoniche, enogastronomia, artigianato e tradizioni locali; valorizza le vocazioni secondarie dei territori promuovendone la conoscenza a bordo di auto e moto storiche. Non solo: la grande novità di quest’anno è l’inserimento di eventi dedicati anche a barche e velivoli storici come l’ASI Nautic Show e l’ASI Air Show. Si svolgeranno a metà e a fine giugno, il primo sulle acque del Lago di Como, il secondo nei cieli padovani sull’aviosuperficie di Bagnoli.

Il mese di maggio è quello più intenso per ASI Circuito Tricolore, che vede in calendario la Coppa della Perugina, il Giro di Sicilia, la Coppa Gentlemen Sardi, Sulle strade della pugliesità doc e il Circuito del Lario per le moto. Gli eventi di giugno sono il Grand Prix Bordino e La leggenda di Bassano; a luglio sono attesi l’Abruzzo Gran Tour con il Circuito di Avezzano e il Concorso d’Eleganza di San Pellegrino Terme; a fine agosto il Circuito del Chienti e Potenza dedicato alle due ruote. Chiudono il calendario, a settembre e ottobre, il Giro della Valle del Liri e il Gran Tour dell’Elba.

Un “Circuito Tricolore” estremamente variegato e attrattivo, che per le sue caratteristiche e finalità gode del supporto di partner qualificati come Assicurazioni Per Te, EuropAssistance Italia, Mafra, Glasurit e Tecnostampa.

“La quinta edizione di ASI Circuito Tricolore parte con il tutto esaurito del Valli e Nebbie – commenta il Presidente ASI Alberto Scuro – a riprova della validità del progetto e soprattutto della capacità organizzativa dei nostri Club, che sanno sempre come interpretare e come proporre al meglio i propri territori con finalità turistiche e culturali. I veicoli storici creano turismo e attraggono turismo: una combinazione perfetta e sostenibile, nella quale ASI crede molto. Portiamo il motorismo storico sulle strade d’Italia, nei borghi più belli come nelle località secondarie e meno conosciute, destagionalizzando i flussi con un turismo lento, sostenibile e in controtendenza rispetto al fenomeno dell’overtourism”.

“Il calendario di quest’anno – aggiunge Felice Graziani, responsabile marketing di ASI e del Circuito Tricolore – ci porta da nord a sud, dalle Alpi all’Etna, dal mare alle montagne più belle d’Europa grazie a chi conosce gli itinerari ideali perché li vive quotidianamente. Siamo felici di aver aggiunto due eventi importanti legati al mondo della nautica e dell’aeronautica che, insieme a quelli per auto e moto, offrono un panorama completo sul mondo del motorismo storico in grado di raccontare oltre un secolo di mobilità e di locomozione”.

