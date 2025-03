Consiglio Veneto approva all’unanimità Risoluzione per un’Europa solidale e di prossimità

L’Assemblea legislativa veneta, nel corso della seduta odierna, dopo un approfondito e articolato dibattito, cui è seguito un intervento emendativo che ha modificato il testo originario del documento, ha approvato all’unanimità la Risoluzione n. 125, illustrata dal primo firmatario, il consigliere Marzio Favero (Lega-LV), “Gli enti regionali e locali per un’Europa solidale e di prossimità”, in forza della quale, in sintesi, il Consiglio Veneto, oltre a sostenere la necessità di riformare i Trattati dell’Unione Europea come già richiesto dal Parlamento Europeo con proprie risoluzioni, chiede al Parlamento Europeo di difendere il principio del rispetto della volontà dei cittadini espressa nella Conferenza sul futuro dell’Europa, facendosi portatore dell’istanza per la riforma federale e democratica dell’UE e battendosi per ottenere l’avvio della Convenzione per la riforma dei Trattati, e al Governo e al Parlamento di sostenere, in tutte le sedi europee, la richiesta di avviare le riforme necessarie alla nascita di una nuova Europa, sovrana e democratica, secondo il modello federale indicato dal Manifesto di Ventotene e dai Padri fondatori. Di seguito, il Consiglio ha approvato la Mozione n. 576, illustrata dal consigliere di Forza Italia Alberto Bozza, “La Regione Veneto approvi misure urgenti per il contenimento del lupo a tutela degli allevatori”, e respinto la Mozione n. 548, presentata dalla Capogruppo del Movimento 5 Stelle, Erika Baldin, sulla riconversione degli allevamenti intensivi in Veneto.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO