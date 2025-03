La Camera di Cosenza premia i videomaker: vincono l’associazione Piano B e Sara Tommasina Aiello

Si è svolta ieri la cerimonia di premiazione del concorso “Cosenza in Obiettivo“, un’iniziativa promossa dalla Camera di Commercio di Cosenza per stimolare la creatività dei videomaker e valorizzare il territorio attraverso prospettive inedite. L’evento ha visto la partecipazione di 17 concorrenti, con 4 video dedicati alla sezione ” Reel Cosenza

” e 13 alla sezione ” Artisti “, offrendo una rappresentazione ricca e sfaccettata delle peculiarità e delle risorse della provincia cosentina.

Le parole del Presidente della Camera di Commercio di Cosenza, Klaus Algieri, hanno aperto la cerimonia sottolineando l’importanza di iniziative che coniughino arte e valorizzazione del territorio. “Accolgo sempre con entusiasmo queste iniziative in grado di stimolare e promuovere il nostro territorio. Vogliamo dare visibilità a Cosenza, valorizzare le sue risorse naturali, culturali ed economiche e coinvolgere la comunità in una narrazione positiva del nostro territorio. Non solo ci siamo riusciti, ma abbiamo anche stimolato la creatività di tanti videomaker, dando loro la possibilità di esprimere il proprio talento e offrire nuovi punti di vista sulla nostra provincia.

Questo concorso – ha concluso Algieri – non è solo un’opportunità per promuovere la creatività locale, ma anche un progetto di valorizzazione della provincia cosentina nel suo complesso, tra tradizione e innovazione.”

L’apertura della serata è stata affidata al Segretario Generale della Camera di Commercio, Erminia Giorno, che ha introdotto la commissione esaminatrice composta da

Daniele Dottorini e Francesco Perri. Nel suo intervento ha evidenziato inoltre come “Cosenza in Obiettivo” rappresenti una vetrina importante per la creatività e il talento, un’opportunità per valorizzare il territorio attraverso l’arte e la narrazione visiva. Ha inoltre ribadito l’impegno della Camera di Commercio nel sostenere progetti che contribuiscano a raccontare Cosenza in modo autentico e a rafforzarne la visibilità a livello locale e nazionale.

Il concorso ha offerto un ampio panorama di approcci e linguaggi espressivi

. Il professor Daniele Dottorini ha evidenziato la varietà di linguaggi e forme emerse nelle rappresentazioni, con approcci creativi e originali capaci di esaltare la ricchezza del territorio. Francesco Perri ha invece sottolineato l’alta qualità dei lavori presentati, evidenziando il perfetto legame tra territorio, sceneggiatura, montaggio e l’uso delle nuove tecnologie nel racconto audiovisivo.

I video in concorso hanno mostrato la provincia cosentina attraverso prospettive inedite, sfaccettature uniche e una straordinaria varietà espressiva. Per la sezione “Reel Cosenza” si è aggiudicata il primo posto Sara Tommasina Aiello con “Le vie della seta”, mentre per la sezione “Artisti” il primo posto è stato ottenuto dall’

Associazione Culturale PIANO B con “Piano B: Lungro”.

Le opere sono disponibili sui canali social della Camera di Commercio e sul canale YouTube ufficiale, accessibile al seguente link:

https://youtube.com/playlist?list=PL7YBuzbbCbWpiMTa368aSZ4tpnp_VUJyw&si=EHl785RdIcK-tHdv

.

