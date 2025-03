Scopri “Audi Prima Scelta :plus”, l’eccellenza dell’usato garantito da Bossoni Automobili

Quando si parla di auto usate, la qualità fa la differenza. “Audi Prima Scelta :plus” è il programma che ti permette di acquistare un’auto usata con la stessa affidabilità e innovazione di una nuova Audi.

Nello showroom di Bossoni Automobili (a Piacenza nella sede di Sant’Antonio, in via Emilia Pavese 168), i clienti potranno trovare vetture selezionate con cura, sottoposte a 110 controlli rigorosi, per offrire solo il meglio dell’usato certificato.

Perché scegliere “Audi Prima Scelta :plus”? Intanto per i suddetti 110 controlli accurati su motore, carrozzeria e ogni dettaglio tecnico, per la garanzia fino a 4 anni per una serenità totale, ma anche perché nel novero del programma le vetture aziendali vengono selezionate con meno di 6 mesi o 6.000 km. Si tratta di un usato esclusivo e certificato, con prestazioni elevate e affidabilità garantita.

E se l’Audi dei tuoi sogni fosse un’Audi Prima Scelta :plus? Vale la pena scoprirlo. Grazie al programma suddetto, puoi acquistare un’auto usata con la sicurezza e la qualità che contraddistinguono il marchio Audi.

Non lasciare spazio ai dubbi, scopri la tua prossima Audi negli showroom di Piacenza, Brescia, Cremona, Bagnolo Cremasco, Porto Mantovano e Reggio Emilia. Il team di esperti di Bossoni Automobili guiderà il cliente nella scelta potendo vedere da vicino le auto in pronta consegna.

Per garantire un’esperienza d’acquisto senza pensieri, il programma mette a disposizione una serie di servizi esclusivi pensati per rendere la scelta ancora più sicura, conveniente e serena. È possibile effettuare un giro di prova per verificare comfort, prestazioni e piacere di guida, assicurandosi che l’auto scelta sia perfetta per le proprie esigenze. Se si vuole vendere un’auto, il servizio Audi di permuta dell’usato permette di cederla in modo semplice e trasparente, con una valutazione basata sulle reali quotazioni di mercato. Grazie al servizio mobilità, avrai assistenza in caso di imprevisti, con soluzioni rapide per ripartire senza stress. Inoltre, se la tua Audi necessita di manutenzione, potrai usufruire di una vettura sostitutiva a costi contenuti per non interrompere i tuoi impegni. Ogni vettura è accompagnata da una certificazione del chilometraggio e dalla già citata verifica dei 110 punti, per offrire la massima trasparenza e garanzia di qualità.