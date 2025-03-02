Robotica, da Borgonovo all'Italy International Championship

Si chiamano Deepbot. Sono i 14 ragazzi in arrivo dall’Endofap don Orione di Borgonovo che insieme ai compagni del liceo Volta di Castel San Giovanni e dell’Istituto Romagnosi di Piacenza hanno unito le forze per partecipare all’Italy International Championship della First Tech Challenge.

A Lignano Sabbiadoro i ragazzi piacentini hanno sfidato altre 46 squadre provenienti da tutto il mondo.

Sostegno da tutto il territorio

Ragazzi e ragazze della squadra di robotica, con base in un laboratorio ricavato al centro don Orione di Borgonovo, hanno saputo suscitare l’interesse di ditte e associazioni del territorio che hanno dato vita ad una cordata solidale. “Ci aiutano economicamente nell’acquisto di materiali o attrezzature utili per il nostro laboratorio”.

La cordata abbraccia Allied International, TGR, OMR, Machine Tools, Cad Disegni, NG Maker Stampa 3D, Costruzioni edili Fratelli Rabija, Gandini Fasteners, Maini Vending, FonderShell, la Pro Loco di Borgonovo Val Tidone e gli Ex Allievi del Don Orione.