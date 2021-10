L’Italia spende ogni anno 34,6 miliardi di euro in sussidi “inquinanti”

Ma cosa si intende per “sussidi dannosi”?

Nel proprio documento Legambiente parla di “un sistema che prevede misure incentivanti, che intervengono su beni o lavorazioni, per ridurre il costo di utilizzo di fonti fossili o di sfruttamento delle risorse naturali”. In altre parole risorse di natura pubblica che vengono indirizzate verso spese ad alta propensione all’inquinamento e che, secondo l’associazione, dovrebbero per questo essere rimodulati se non, in alcuni casi, eliminati in tronco. “Negli ultimi 10 anni è costato alla collettività almeno 136,4 miliardi di euro tra finanziamenti diretti a centrali che utilizzano petrolio, gas e carbone, che inquinano e producono emissioni gas serra”. Ma anche Sconti su tasse – accisa, iva e credito d’imposta – per una lunga lista di utilizzi di benzina, gasolio, gas, ecc. – nei trasporti, nel riscaldamento, nelle industrie. Sconti sui prezzi, esenzioni e differenti trattamenti fiscali”. Anche risorse che, insomma, sarebbero destinate alle fasce meno abbienti della popolazione per rendere meno pesante il costo della vita.

La via suggerita da Legambiente è radicale. Rendere questa spesa corrente una spesa in conto capitale o, in altri termini, trasferire risorse destinate alla riduzione dei costi per imprese e famiglie in investimenti in efficienza, “nelle reti, negli accumuli e nell’autoproduzione da rinnovabili, con risultati strutturali in termini di risparmio”. Far sì che il sistema sia per sua natura meno costoso ed efficiente piuttosto che nascondere il problema introducendo sussidi e sconti ogni anno.

Nel 2020 mai così pochi sussidi a livello mondiale

Stando alla rilevazione dell’Agenzia internazionale dell’energia, il 2020 è stato un anno di forte riduzione nell’importo dei sussidi pubblici a sostegno dei combustibili fossili. Per la precisioni la somma complessiva stanziata a livello globale si sarebbe contratta del 40%, attestandosi di poco sopra i 180 miliardi di dollari [la cifra risulta sproporzionata per difetto rispetto a quelle di Legambiente, a causa della diversa metodologia di calcolo e un insieme minore di ambiti considerati, ndr]. Dal 2007, anno di inizio delle rilevazioni, non era mai stata registrata una cifra tanto bassa. Un lampo di coscienza ambientalista? Sarebbe una bella favola, ma anche lontana dalla realtà. La causa è chiaramente da imputare alla caduta nel consumo e nei prezzi dei combustibili fossili legati alla crisi economica e ai lockdown generalizzati, come sottolineato dalla stessa Agenzia internazionale dell’energia.