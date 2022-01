Sostenibilità, in Italia le donne superano gli uomini per comportamenti virtuosi

In Italia le donne sarebbero più propense ad attuare comportamenti favorevoli per l’ambiente rispetto agli uomini: il risultato della ricerca di UniMi ed Enea

In Italia le donne sono più propense ad attuare comportamenti favorevoli alla tutela dell’ambiente. Questo è ciò che emerge da uno studio condotto dall’Università Statale di Milano in collaborazione con Enea. I ricercatori hanno infatti intervistato 155 persone appartenenti a 59 nuclei familiari differenti, nonché classi sociali eterogenee e diverse età. “I partecipanti sono tutti residenti in Lombardia, 66,1% in appartamento e 32,2% in unità indipendenti”, precisano gli accademici.

Il risultato, in sintesi

Nel descrivere il risultato della ricerca, i ricercatori scrivono che “le donne hanno comportamenti più sostenibili nell’indossare abiti più pesanti durante l’inverno e nell’utilizzare i grandi elettrodomestici a pieno carico. Inoltre, sebbene uomini e donne attribuiscano pari importanza alla riduzione dei consumi energetici, le donne mostrano una maggiore autoefficacia per la sostenibilità, ovvero la convinzione di potere raggiungere buoni risultati in quest’ambito”. Non solo: “Lo studio ha indagato le differenze di genere nei consumi domestici di energia, evidenziando come la maggiore autoefficacia psicologica delle donne possa rappresentare un elemento chiave nel favorire la promozione di comportamenti sostenibili”.

Il risultato, spiegato

L’Università Statale di Milano ha chiesto agli intervistati di comunicare sulla base di una scada da uno a sette quanto fossero d’accordo o propensi ad attuare una certa lista di attività amiche (e nemiche) dell’ambiente. Grazie a queste informazioni i ricercatori hanno constatato che gli uomini sono più propensi a ridurre il riscaldamento in giornate invernali poco fredde, così come sono più parsimoniosi con l’aria condizionata. Le donne però, e questi sono i risultati che hanno determinato la conclusione, spiccano per una maggiore attenzione nella preparazione della lavatrice (a pieno carico e non semivuota) ma anche spegnere totalmente gli apparecchi elettronici invece di lasciarli in uno stato di stand-by.

Le donne sono più convinte di poter cambiare le cose

All’interno del comunicato di presentazione i ricercatori ipotizzano: “I dati suggeriscono che la maggiore sostenibilità delle donne non è uniformemente diffusa nei comportamenti domestici né connessa con la percezione di importanza del tema, ma è invece dovuta alla percezione di potere avere un impatto concreto coi propri comportamenti”.