Solo il 9% della plastica prodotta viene riciclato. Il 22% è buttato dell’ambiente

Meno del 10% di plastica prodotta nel mondo viene riciclata.

Questo l’avvertimento lanciato dall’Ocse, l’organismo internazionale per la cooperazione e lo sviluppo internazionale, che invoca una “risposta mondiale e coordinata per far fronte a questo grave problema per il pianeta”.

A una settimana dalla conferenza Onu che potrebbe avviare negoziati su un trattato internazionale contro l’inquinamento dalle plastiche, l’Ocse ha presentato un rapporto ad hoc: sui 460 milioni di tonnellate prodotte nel 2019 nel mondo, solo il 9% è stato riciclato, mentre 19% è stato incenerito e circa 50% è finito in discariche controllate.

Il restante 22% è stato abbandonato in discariche selvagge, bruciato a cielo aperto o gettato nell’ambiente.

E proprio in vista dei prossimi incontri internazionali delle Nazioni Unite sull’ambiente (Unea e Une, tra fine febbraio e 4 marzo), un sondaggio globale promosso da Wwf e Plastic free foundation (Pff) rivela che nove persone su 10 sono a favore di un trattato legalmente vincolante contro l’inquinamento da plastica.

In media, spiega l’indagine svolta su oltre 20mila cittadini fra i 17 e i 74 anni a fine 2021 in 28 Paesi, circa il 90% delle persone intervistate (il 94% degli italiani) ritiene che avere un Trattato globale – con regolamenti che affrontino l’intero ciclo di vita della plastica – sia importante per affrontare efficacemente la crisi dell’inquinamento.

