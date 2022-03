A Piacenza oltre 6.400 impianti fotovoltaici, in un anno ne sono nati più di 500

A Piacenza il fotovoltaico viaggia al ritmo di oltre 500 nuovi impianti ogni anno.

Nel 2021 ne sono stati autorizzati 544, per un potenza complessiva di 15 megawatt. La stragrande maggioranza, ben 465, riguarda installazioni sotto i 12 kilowatt, quindi ad uso che può essere definito domestico.

In totale, secondo il censimento effettuato dal sito specializzato www.italiasolare.eu (basato su dati Terna), nella nostra provincia sono presenti 6.474 impianti fotovoltaici, per una potenza teorica di 205,44 megawatt.

Anche in questo caso, come comprensibile, le tagli più piccole sono quelle maggiormente diffuse: 5.180 impianti sotto i 12 kilowatt, solo 13 tra uno e dieci megawatt.

In Italia

L’Italia, nel 2021, ha superato la simbolica soglia di un milione di impianti: sono 1.015.239, per 22.565,52 megawatt di fotovoltaico installato. Nel solo scorso anno sono stati 936,38 i “nuovi” megawatt. Il 56% della potenza installata è dato da impianti tra i 20 kilowatt e 1 megawatt.

Le regioni

La regione che registra la maggior potenza installata è la Puglia con 2.943 megawatt, seguita da Lombardia (2.711 Mw) ed Emilia Romagna (2.269 Mw); fanalino di coda la Valle d’Aosta con 26 Mw. In termini di numero di impianti, il podio è composto da Lombardia con 160.586 installazioni, seguita da Veneto (147.494) ed Emilia-Romagna (105.861).

“Anche se in crescita – concludono gli esperti – i dati evidenziano sia per il fotovoltaico, sia per i sistemi di accumulo, un netto ritardo rispetto alle previsioni di sviluppo in linea con gli obiettivi del Pniec (Piano nazionale integrato per l’energia e il clima)”.

